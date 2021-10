Fussball-Landesliga : Husumer SV betreibt Chancenwucher – Frust beim TSV Rantrum

Der Tabellenführer gewinnt 4:2 bei Stern Flensburg, während die Lagedeich-Kicker dem TSV Friedrichsberg 1:2 unterliegen.

Husum | Die Husumer SV hat mit einem 4:2-Erfolg bei IF Stern Flensburg die Spitze in der Fußball-Landesliga Schleswig verteidigt, der TSV Rantrum erlebte beim 1:2 gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf einen Rückschlag. IF Stern Flensburg – Husumer SV 2:4 (1:1) „Ich habe graue Haare bekommen“, sagte HSV-Trainer Mamadou Sabaly und grinste. Seine Mannschaft mach...

