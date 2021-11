Handball-SH-Liga : HSG Ohrstedt-Ostenfeld schlägt SG Oeversee/Jarplund-Weding 34:23

Zweiter Sieg in Folge für SZOWW / Bredstedter TSV verliert das Verfolgerduell bei der HSG Horst/Kiebitzreihe

Ostenfeld | Die HSG Ohrstedt-Ostenfeld (SZOWW) hat in der Handball-SH-Liga ihren zweiten Sieg in Folge gelandet. Mit dem 34:23 (19:15) gegen die SG Oeversee/Jarplund-Weding kletterte das Team von Kai Flatterich und Arne Jessen auf den zweiten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe C. Im Duell der Tabellennachbarn der Gruppe B verlor der Bredstedter TSV bei der HSG ...

