Handball 3. Liga : HSG Jörl-Viöl vor Schlagerspiel gegen den Spitzenreiter

Die HSG-Handballerinnen empfangen am Samstag die Jungen Wilden Hannover-Badenstedt.

von Jörn Saemann

21. Dezember 2018, 19:48 Uhr

Viöl | Die HSG Jörl-Viöl kam am vergangenen Wochenende nach neun Siegen in Folge in der 3. Liga der Handballerinnen erstmals wieder ins Straucheln. Mit 24:25 musste sich der Tabellenzweite bei der TSG Wismar beugen. „Die Gründe für die Niederlage sind bekannt, wir haben das aufgearbeitet“, so HSG-Trainer Thomas Blasczyk mit Blick auf das heute anstehende Spitzenspiel: Um 16.45 Uhr erwarten die „Firebirds“ die „Jungen Wilden“ Hannover-Badenstedt in der Erich-Wobser-Halle in Viöl.

Offene Rechnung mit dem Tabellenführer

„Es ist angerichtet. Der Tabellenzweite trifft auf den Tabellenersten“, frohlockt Blasczyk über die Konstellation, „was will man vor Weihnachten mehr?“ Der Zweitliga-Absteiger aus Niedersachsen hat 20:2 Punkte, die HSG 18:4 Zähler auf ihrem Konto. Außerdem haben die Gastgeberinnen noch eine Rechnung mit den „Jungen Wilden“ offen. Denn im Hinspiel unterlag der Vizemeister aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung in der Schlussviertelstunde klar mit 24:33.

Diesmal hat Thomas Blasczyk mit seinem Team zwei Punkte im Visier und ist überzeugt, „dass es ein spannendes und tolles Spiel wird.“ Trotz einiger Probleme: Schon bei der Partie in Wismar war die HSG Jörl-Viöl Grippe geschwächt. Die Nachwehen hielten bis Mitte der Woche an, einige Spielerinnen mussten noch angeschlagen die ersten Trainingseinheiten absagen.

Bester Angriff gegen beste Abwehr

Zudem sind die Gäste der Favorit. Sie mussten am zweiten Spieltag mit 29:30 beim Frankfurter HC ihre einzige Saisonniederlage hinnehmen. „Die Hannoveranerinnen stehen zurecht da oben. Bis auf die knappe Niederlage in Frankfurt, die bei dem starken Gegner immer passieren kann, haben sie fast alle Spiele klar und souverän gewonnen. Sie sind uns von ihrer Spielart sehr ähnlich und bevorzugen Tempohandball“, weiß Thomas Blasczyk um die Stärke der Gäste, die vor allem in Torhunger besteht. „In Viöl treffen der beste Angriff und die beste Abwehr aufeinander“, so der HSG-Trainer, der hofft, dass seine Deckung den Spielfluss der Jungen Wilden stoppen kann.

Denn nur allzu gerne möchten die Firebirds nach Punkten gleichziehen und so zu einem neuen Höhenflug ansetzen. „Wir wollen gewinnen, um im Meisterschaftsrennen weiter dranzubleiben und es offenzuhalten“, sagt Blasczyk.