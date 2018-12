Handball 3. Liga : HSG Jörl-Viöl chancenlos im Spitzenspiel

Die Drittliga-Handballerinnen verlieren 26:35 gegen den Tabellenführer Junge Wilde Hannover-Badenstedt.

von Jörn Saemann

23. Dezember 2018, 22:39 Uhr

Viöl | „Glückwunsch an Hannover-Badenstedt. Die Mannschaft hatte die bessere Spielanlage und war reifer als wir.“ So analysierte Thomas Blasczyk, Trainer der Handballerinnen der HSG Jörl-Viöl, das Drittliga-Topspiel gegen die Jungen Wilden Hannover-Badenstedt in der Viöler Erich-Wobser-Halle. Nach der 24:33-Hinspielpleite Mitte September musste sich seine Mannschaft auch im Rückspiel klar mit 26:35 (12:19) gegen den Tabellenführer beugen.

Jörl-Viöl lässt zu viele Chancen aus

Nur die ersten fünf Minuten gestaltete die HSG das Spiel offen, Kim Merle Köster traf zum 2:1 für den Zweiten. Danach ließen die Gastgeberinnen einige Möglichkeiten aus, Hannover-Badenstedt setzte sich mit fünf Toren in Folge auf 6:2 ab (11. Minute). Nach einer Auszeit brachte Blasczyk Neuzugang Lara Fischer, die gleich Akzente setzte und drei Tore in Folge erzielte. Beim 6:9 Mitte der ersten Halbzeit waren die „Firebirds“ auf Tuchfühlung. Doch wieder wurden beste Chancen ausgelassen. Fünf Mal trafen die HSG-Handballerinnen das Gebälk, der Spitzenreiter lief die erste und zweite Welle. Sechs Minuten vor der Pause geriet die HSG mit 9:16 ins Hintertreffen. Zur Halbzeit hatte der Sieben-Tore-Rückstand weiter Bestand.

Nach dem Wechsel setzten sich die Gäste schnell auf 21:12 ab. Jörl-Viöl gelang es nicht, den Spielfluss der Jungen Wilden zu stören. Zudem führten unpräzise Anspiele zu Ballverlusten und vermeidbaren Gegentoren per Tempogegenstoß. Mitte des zweiten Durchgangs stand es schon 19:29. Erst in der Schlussviertelstunde ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft, vier Tore in Folge brachten die HSG auf 23:29 heran.

Fehler bremsen die Aufholjagd

Doch die drei folgenden Angriffe verpufften durch falsche Entscheidungen, schlechte Anspiele und Fangfehler. Statt zu verkürzen, beendete ein Siebenmeter von Hannovers Saskia Rast die knapp achtminütige Torflaute des Tabellenführers. Ein weiterer verwandelter Strafwurf von Rast zum 23:31 (54.) war die Entscheidung.

„Wir haben nicht gut getroffen und Hannover hat unsere vergebenen Chancen bestraft. Wir waren nicht geduldig genug. Das Spiel hat meinen Eindruck bestätigt – Hannover steht zurecht ganz oben“, sagte Blasczyk.



HSG Jörl-Viöl: Schlüter, Voigt – Fischer (4/1), Jessen (2), Hansen, Schulz (5), Steffek (3), Schütz (6/2), Lena Behrendsen, Jana Behrendsen (1), Pahl, Köster (2), Maier (2), Machau (1).

Hannover-Badenstedt: Belgardt, Kemmer – Rast (7/2), Neuendorf (1), Seehausen, Krängel (2), Gerber (2), Friebe (4), Ahrens (4), Lakenmacher (4), Heitefuss (1), Defayay (1), Pollmer (9/2).