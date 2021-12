Handball-Oberliga : Handballerinnen des Bredstedter TSV ungeschlagener Tabellenführer

Nordfriesinnen schaffen den Hattrick: 24:17 im Heimspiel gegen AMTV Hamburg

Bredstedt | Die Handballerinnen des Bredstedter TSV Bredstedter haben in der Abstiegsrunde der Oberliga den Hattrick geschafft. Mit dem 24:17 (14:8) gegen den AMTV Hamburg gelang den Bredis der dritte Sieg in Folge. Damit gehen sie als verlustpunktfreier Spitzenreiter in die Handballpause. Trainer „Schotter“ Hansen war zufrieden: „Wir wollten den Schwung der erste...

