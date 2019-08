Benefiz-Handballspiel : „Ein Bus für Lola“: Fast 1000 Euro Spenden gesammelt

TSV Nord Harrislee gewinnt 41:12 beim Bredstedter TSV – aber das Ergebnis war nur Nebensache.

von Husumer Nachrichten

05. August 2019, 18:45 Uhr

Bredstedt | Der Zweitligist TSV Nord Harrislee gewann beim Oberligisten Bredstedter TSV mit 41:12 (19:5). Doch das Ergebnis war beim Benefizspiel in der voll besetzten Harald-Nommensen-Halle zweitrangig – die Handball-Frauen spielten für einen guten Zweck. Es wurden Spenden gesammelt für die Aktion „Ein Bus für Lola“.

Die kleine Lola Carl ist schwerstbehindert und benötigt Unterstützung. Lola selbst war mit ihrer Mutter Annette in der Halle. „Lola sieht zwar nicht das Spielgeschehen auf dem Feld, doch sie nimmt das Klatschen der Zuschauer, das Trommeln und all die anderen Geräusche wahr“, so Annette Carl, früher selbst aktive Handballerin beim Bredstedter TSV und regelmäßiger Trainingsgast bei der dritten Mannschaft des BTSV.

Nach der Partie wurde Kassensturz gemacht – und das Ergebnis war mehr als erfreulich. Fast 1000 Euro kamen für die gute Sache zusammen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Spielerinnen und Trainer des TSV Nord beteiligten sich ebenso an der Spendenaktion wie die dritte Frauenmannschaft des BTSV. Da wollte auch der Gesamtverein nicht zurückstehen und stockte auf.