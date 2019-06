Sportverdienstnadel : Drei Nordfriesen mit ausgezeichnetem Engagement

Britta Buchholtz, Carsten Carstensen und Hans-Jörn Jessen erhalten in Kiel die Sportverdienstnadel des Landes.

von Jannik Schappert

20. Juni 2019, 18:00 Uhr

Kiel | Diese Auszeichnung ist mehr als verdient: Innenminister Hans-Joachim Grote überreichte zwölf Schleswig-Holsteinern die Sportverdienstnadel des Landes. Bei einer feierlichen Zeremonie im Gästehaus der Landesregierung dankte er den Ausgezeichneten auch im Namen von Ministerpräsident Daniel Günther für ihr Engagement, das zum Teil seit Jahrzehnten anhält.

Sport hält Gesellschaft zusammen

„Der Sport verbindet die Menschen“, sagte Grote, „egal ob alt oder jung, ob Mann, Frau oder Kind, ob mit oder ohne Handicap, ob Deutscher oder nicht. Das ist einzigartig. Nur der Sport kann dies leisten.“ Der ehrenamtliche Einsatz der Geehrten sei für den Breitensport unverzichtbar.

Viele der Ausgezeichneten engagieren sich in ihren Vereinen schon seit ihrer Jugend über Jahrzehnte hinweg. Dies sei vor allem deshalb von großer Bedeutung, so Grote, da der Sport die Gesellschaft zusammenhalte. „Mit Ihrer Arbeit machen Sie es erst möglich, dass der Sport seine integrative Kraft entfalten kann. Dass er die Gesundheit der Menschen fördert. Dass er jungen Menschen Werte wie Fairness vermittelt“, sagte der Innenminister in Richtung der Geehrten.

Sportverdienstnadel für drei Nordfriesen

Gleich drei Nordfriesen erhielten in Kiel die Sportverdienstnadel: Britta Buchholtz aus Risum-Lindholm, Carsten Carstensen aus Husum und Hans-Jörn Jessen aus Drelsdorf.

Britta Buchholtz ist bereits seit 1997 ehrenamtlich im TSV Rot-Weiß Niebüll aktiv und immer da, ohne dass sie jemand darum gebeten hätte. Sie engagiert sich in der medizinischen Betreuung, als Spartenleiterin in mehreren Sparten, als Kampfrichterin in der Leichtathletik. „Sie ist sich niemals zu schade, auch für die Verpflegung bei Wettkämpfen zu sorgen“, hieß es in der Laudatio.

Frank Peter

Carsten Carstensen führt seit 20 Jahren als Vorsitzender den Automobilclub (AC) Nordfriesland. Auch in den 80er- und 90er-Jahren war er bereits im Vorstand tätig – das bedeutet mehr als 35 Jahre Vorstandsarbeit. Carstensen war es zudem stets ein Anliegen, den Blick von Jugendlichen für die Natur zu schärfen und ihnen umweltgerechtes Verhalten im Motorsport zu vermitteln. 2011 wurde dem AC Nordfriesland der Umweltpreis des Deutschen Motorsportbundes verliehen. Auch dank Carstensen erfreut sich der Verein stabiler Mitgliederzahlen.

Franz Peter

Hans-Jörn Jessen bot 1965 gleich nach seiner Ankunft in Drelsdorf Leichtathletik-Training an, noch bevor es einen Sportverein gab. Erst 1970 wurde der TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt gegründet, dessen Leichtathletik-Sparte er bis 1985 leitete. Jessen war zudem 16 Jahre lang Fußball-Trainer, sechs Jahre lang Stützpunkttrainer im Schwimmen und gab seinem Verein Starthilfe für die Sportarten Faustball, Handball und Volleyball. Bis heute ist Jessen im Kreisleichtathletikverband Nordfriesland als Schulsportbeauftragter oder als Zeitabnehmerobmann aktiv. Dazu ist er seit 1969 Sportabzeichenprüfer und feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum.

Die Geehrten: Britta Buchholtz (Risum-Lindholm), Carsten Carstensen (Husum), Hans-Jörn Jessen (Drelsdorf), Niels-Peter Binder (Kiel), Sven Ferner (Lübeck), Lothar Glisovic (Lübeck), Gerhard Ihlenfeld (Pinneberg), Jörg Köpke (Schleswig), Burkhard Maack (Großenaspe), Günter Peter (Aukrug), Peter Schrader (Lübeck), Gerhard Sosat (Herzhorn)