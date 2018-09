Fussball : Zum vierten Mal vorn: WVK löst erneut sein Titel-Abo

In Neumünsters BSV-Stadtliga ist ein Team ähnlich erfolgreich wie der FC Bayern.

28. September 2018, 18:00 Uhr

Das Team vom Wasser- und Verkehrs-Kontor (WVK) bleibt im Betriebs- und Freizeitfußball die Nummer 1. Nach Abschluss der Kleinfeldsaison in der BSV-Stadtliga befinden sich die Kicker von der Havelstraße in den Spuren des deutschen Serienmeisters FC Bayern München. Immerhin gelang dem Team um Kapitän Christoph Krüger der vierte Titel hintereinander. Mit der Maximalausbeute von 27 Punkten und 58:11 Toren wurde der erneute Triumph eingefahren. In den vier erfolgreichen Jahren holte WVK 101 von 105 möglichen Punkten.

Zum wiederholten Mal musste sich die VR Bank mit Rang 2 zufrieden geben. Im entscheidenden Spiel gegen WVK gab es eine 0:4-Niederlage. Auf den Plätzen 3 und 4 landeten die Mannschaften von Danfoss und der Justizvollzugsanstalt (JVA). Im Team der JVA wirkte mit dem 71-jährigen Heinrich Hildebrandt der älteste Akteur unter den BSV-Fußballern mit. Neu in dieser Saison beziehungsweise wieder dabei waren die Mannschaften Grashoppers und Stadionkicker sowie das Freizeitteam 93, das im 25. Jahr seines Bestehens mit dem Fairnesspokal ausgezeichnet wurde. Nord Alu sowie Krebs & Suhr erlebten das Saisonende nicht, diese beiden Teams wurden während der Serie zurückgezogen.