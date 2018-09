Fussball-Verbandsliga West : Zu viel des Guten beim PSV II

Hochkarätig verstärkte Reserve der „Polizisten“ verliert gegen Nortorf. SVT ist klarer Sieger über Padenstedt.

30. September 2018, 19:00 Uhr

Zwei Derbys, zwei Sieger: In der Fußball-Verbandsliga West setzen sich der SV Tungendorf (3:0 gegen die SG Padenstedt) und der TuS Nortorf (2:1 beim PSV II) gegen Kreisrivalen durch. Aufsteiger SV Wasbek verlor nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage mit 2:5 gegen den WSV Tangstedt.

PSV Neumünster II – TuS Nortorf 1:2 (1:1)

PSV Neumünster II: Müller – Ulrich (82. Eggers), Röder, Göttsch, Bethke (85. T. Barck) – Höckendorff, Siedschlag (42. F. Schenzer) – M. Barck, Zmijak, Ahmadi – Ruzic.

TuS Nortorf: Jakubzik – Nitsch, Yildirim, Jacobs, Lamprecht, Klösel – Hülsen (55. S. Fuhrmann), Butenschön, Mehrens (76. Bozkurt) – Sievertsen, Gerst (86. Lampe).

SR: Schröder (TSV Friedrichsberg-Busdorf). – Zuschauer: 40. – Tore: 1:0 Röder (14.), 1:1 Hülsen (20.), 1:2 Mehrens (46.). – Rote Karte: Ahmadi (PSV II/64., Schiedsrichterbeleidigung). – Nächster PSV II-Gegner: SG Geest 05 (A/Sonntag, 15 Uhr). – Nächster Nortorf-Gegner: SV Rickling (H/Sonnabend, 15 Uhr).

So manch ein Landesligist wäre wohl froh, auf solche Akteure zurückgreifen zu können, wie es der PSV II im Duell mit Nortorf konnte. Zu der ohnehin hochklassig erfahrenen „Ordnungshüter“-Reserve stießen noch sechs etatmäßige Oberligaspieler, die von der Ligatruppe abgegeben wurden. „Doch manchmal ist zu viel auch nicht gut“, stellte PSV-II-Coach Thomas Michalowski fest und hatte nach eigener Aussage „von Anfang an kein gutes Gefühl“. Mit den zahlreichen Neuen litt das Zusammenspiel, schließlich haben auch die Ligaleihgaben untereinander teils wechsel- und verletzungsbedingt kaum bis gar nicht miteinander agiert. Dennoch war der Start der Grün-Weißen, die durch Torben Röder auch in Führung gingen (14.), ganz passabel. „Wir sind zunächst nicht reingekommen, haben dann aber den Schalter umgelegt“, meinte Nortorfs Trainer Fabian Doege. Kim Hülsen gelang in seinem ersten Startelfeinsatz nach langwieriger Leistenverletzung der Ausgleich (20.), nach welchem PSV-II-Stürmer Marinko Ruzic kurze Zeit später die große Möglichkeit vergab, die Hausherren erneut in Führung zu bringen. Gästekeeper Jonas Jakubzik behielt im Eins-gegen-eins die Oberhand. In der Folge spielte eigentlich nur noch Nortorf, das noch vor der Pause drei Großchancen zur Führung vergab. Diese erzielte kurz nach dem Wiederbeginn Lasse Mehrens per Kopf nach einer Ecke (46.). Nun bot sich das gleiche Bild wie im ersten Durchgang. Denn nach dem Erfolgserlebnis betrieb der TuS Chancenwucher. „Wir sind fahrlässig mit unseren Möglichkeiten umgegangen. Die Partie hätte auch gut und gerne 7:2 für uns ausgehen können“, berichtete Fabian Doege, dessen Team sich durch die Rote Karte für PSV-Ligaleihgabe Amir Ahmadi nach einer Schiedsrichterbeleidigung (64.) viele Räume zum Kontern boten. Für Michalowski war der Platzverweis nach einer Aussage Ahmadis („Mach doch mal deine Augen auf, Digger!“) überzogen. Den Ausgang der Partie wollte er aber dadurch nicht in Frage stellen: „Der Sieg für Nortorf ist hochverdient. Selbst ein Punkt wäre für uns nicht gerecht gewesen.“

SV Wasbek – WSV Tangstedt 2:5 (2:1)

SV Wasbek: Beckmann – Brozy, Stephan, Özkan, Rüdiger (71. Link) – H. Schnoor (64. Reichow), Wessel – Thode, Rychlowski, Sarikaya – Martens (60. Jacobs).

WSV Tangstedt: Rabe – Seidel, Weber, Börner, Müggenburg, Micheel, Aslani, Thane (86. Bonin), Horn (58. Badawere), Neumann, Gündogan.

SR: K. Hansen (TSV Altenholz). – Zuschauer: 60. – Tore: 0:1 Neumann (11), 1:1 Stephan (37.), 2:1 Rychlowski (43., Foulelfmeter), 2:2 Neumann (58.), 2:3 Aslani (68.), 2:4 Neumann (72.), 2:5 Aslani (77.). – Bes. Vork.: Wasbek beendet die Partie nach einer Verletzung von Beckmann zu zehnt, da das Wechselkontingent bereits erschöpft war (78.). – Nächster Wasbek-Gegner: SG Padenstedt (A/Sonnabend, 13 Uhr).

Zwischenzeitlich sah es gut aus für Neuling Wasbek im Duell mit dem Titelaspiranten. Zur Halbzeit lag der SVW gar mit 2:1 vorne. In den ersten 20 Minuten hat Tangstedt gehörig auf die Tube gedrückt, den Ball sauber laufen lassen und sich wenig Fehler geleistet. „Da konnten wir nur reagieren“, gab Heimtrainer Riko Bromm zu. Das 0:1 (11.) war die logische Folge. Dann jedoch fanden die Gastgeber besser hinein und drehten die Partie verdientermaßen durch Treffer von Gerrit Stephan (37.) und einen von Arnold Rychlowski herausgeholten und dann auch verwandelten Foulelfmeter (43.). Nach dem Wechsel kannte der Gast kein Pardon. „Tangstedt hat noch eine Schippe draufgelegt und uns spielerisch auseinander genommen“, blieb Bromm erneut nichts anderes übrig, als die Klasse des Gegners anzuerkennen. Angeführt vom überragenden Leon Neumann machten die Stormarner mit vier Toren binnen 20 Minuten alles klar. Bei Wasbek kam noch Pech hinzu. So musste neben Florian Jacobs (Hüftverletzung), Hakon Schnoor (Rückenverletzung) und Pasqual Rüdiger (Leistenprobleme) auch Schlussmann Enno Beckmann (Bruch des kleinen Fingers) vom Feld und Wasbek die Partie zu zehnt beenden. Feldspieler Kevin Link hielt den Kasten als Aushilfskeeper aber immerhin sauber.



SV Tungendorf – SG Padenstedt 3:0 (0:0)

SV Tungendorf: Waldeck – Ceglarek, Krüger, Braasch, Milz (85. Sarau) – Buthmann, Beck – Huber, Greier, Lüth (78. T. Brettschneider) – Piaskowski (71. Christ).

Padenstedt: Michaelis – H. Kracht, C. Wilk, Kähler, Krafft, N. Kracht, Steggewentze, Ma. Klein, Rückert, Rosynek, P. Schnoor (71. Günther).

SR: Thormählen (SVG Pönitz). – Zuschauer: 110. – Tore: 1:0 Piaskowski (49.), 2:0 Beck (68.), 3:0 Christ (76.).

– Nächster SVT-Gegner: TuS Bargstedt (A/Sonntag, 15 Uhr). – Nächster Padenstedt-Gegner: SV Wasbek (H/Sonnabend, 13 Uhr).

Von Anfang an kontrollierte Tungendorf das Geschehen gegen tief stehende und im Vorwege personell dezimierte Padenstedter. Ein Fehlversuch von Dennis Beck (13., vorbei) markierte den Beginn einer Phase, in der die Hausherren für den Geschmack von Trainer Marco Frauenstein „das 1:0 hätten machen müssen“. Dies gelang trotz guter Gelegenheiten jedoch nicht, und nach gut einer halben Stunde ging beim SVT der Faden verloren. „Da waren wir zu hektisch“, bemängelte Frauenstein, der nun auch die eine oder andere Möglichkeit für Padenstedt sah, sein Team in der Pause aber noch einmal animieren konnte. Das 1:0 durch Felix Piaskowski nach Vorarbeit von Julien Huber war die logische Konsequenz (49.). „Dann hatten wir genügen Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, sagte Frauenstein und musste ein wenig warten, ehe Beck das 2:0 gelang (68.). Die SGP kam in den zweiten 45 Minuten zu keinerlei Möglichkeiten mehr. Joker Tom Christ legte noch einen Treffer zum 3:0 drauf (76.). „Der Sieg ist auf Grund der zweiten Hälfte hochverdient“, fand Frauenstein.