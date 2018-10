Fussball-Oberliga : Zahlen sprechen klar gegen PSV

Die heimschwachen „Polizisten“ erwarten am Sonnabend mit Strand 08 den auswärts eminent starken Meister und Spitzenreiter zugleich.

05. Oktober 2018, 21:00 Uhr

Für Statistikfreunde ist die Partie am Sonnabend zwischen den Fußball-Oberligisten Polizei-SV Union und NTSV Strand 08 eine klare Angelegenheit. Es empfängt am zehnten Spieltag mit dem PSV nicht nur der abstiegsbedrohte Tabellenzwölfte (10 Punkte/33:25 Tore) den amtierenden Meister und Tabellenführer (25/29:13) zugleich, sondern es trifft auch das Team, das bislang jedes Heimspiel in dieser Saison verloren hat, auf jenes, welches jede Auswärtspartie gewonnen hat. Ab 14 Uhr kämpfen die „Ordnungshüter“ an der Stettiner Straße gegen die „Strandpiraten“ und gleichzeitig gegen die geradezu erschlagenden Zahlen.

„Die Fakten sprechen gegen uns“, weiß auch PSV-Trainer Thomas Möller. Man könnte meinen, dass genau das eine Chance ist, um den übermächtigen Gegner mit einer mutigen Herangehensweise zu überraschen. Doch Möller negiert: „In unserer Situation wäre es fatal mitzuspielen. Wir werden das Hauptaugenmerk darauf legen, defensiv gut zu stehen, damit wir nicht ins offene Messer laufen.“ Nach der 0:5-Klatsche in Heide vor Wochenfrist wurden im Training die Unzulänglichkeiten aufgearbeitet, die vornehmlich in individuellen Fehlern und schlechtem Umschaltverhalten lagen. „Wenn wir gegen Strand auch so spielen, dann kriegen wir wieder eine Packung – das ist klar. Aber es wird eine ganz andere Partie, wir werden deutlich tiefer stehen. Alles andere ergibt sich dann aus dem Spiel“, kündigt Möller, dessen Tüftelkünste gefragt sind, an. Mit Philipp Lorenzen, Paul Sachse und Wilko Schmidt sowie möglicherweise Tim Stegelmann fallen gegebenenfalls alleine vier Akteure aus, die in Heide noch begonnen hatten. Hinzu kommen einige weitere Ausfälle, die für eine ausgedünnte Personaldecke bei den Grün-Weißen sorgen.

Die von Frank Salomon und Daniel Safadi trainierten Timmendorfer, die mit der Empfehlung von fünf Siegen und einem Remis aus den vergangenen sechs Oberligabegegnungen anreisen, aber am Tag der Deutschen Einheit überraschend nur den dritten Platz beim Integrations-Cup belegten, sind für Möller „eigentlich eine Regionalligamannschaft“. Der erfahrene Innenverteidiger Marcus Steinwarth (249 Regionalligaspiele) und Topstürmer Marco Pajonk haben es dem 51-Jährigen dabei besonders angetan.

Polizei-SV Union: Gabriel – Höckendorff, Christophersen, Pfützenreuter – Blöcker (Busch), Gülbay, Falk (Zmijak), Maliszewski – Kehl – Czekay, Mercan. – Auf der Bank: Heuer – Ulrich (Göttsch), Fürst, Baese sowie Barck oder Stegelmann (beide grippegeschwächt). – Es fehlen: Ahmadi (Rotsperre), Igbokwe (Verletzung am Halswirbel), Lorenzen, Schmidt (beide studienbedingt), Rohgalf (Knochenhautentzündung), Hamann (Auszeit), Reinhold, Sachse (beide beruflich verhindert), Walter (Trainingsrückstand). – Schiedsrichter: Gerhardt (MTV Kiel). – Duelle 2017/18: Die „Ordnungshüter“ verloren zu Hause mit 1:4 und auswärts mit 1:3. – Courier-Tipp: Der PSV verliert gegen Strand 08 mit 1:3.