Handball-Landesligen Süd : Wift-Frauen bleiben oben dran

Wattenbek II landet einen Befreiungsschlag. Die SGBB-Männer sind total von der Rolle.

von Grischa Malchow

17. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Freudige Frauen und missmutige Männer aus dem Kreishandballverband Neumünster gab es in den letzten Landesligapartien des Jahres 2018. Während die Männer der SG Bordesholm Brügge bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II mit 23:27 verloren, waren die Frauen der SG Wift (32:24 gegen den SV Henstedt-Ulzburg II) und des TSV Wattenbek II (23:15 bei der SG Kollmar/Neuendorf) zum Hinrundenabschluss siegreich.

Landesliga Männer

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II – SG Bordesholm/Brügge 27:23 (14:10). SGBB-Coach Jan Horstmeyer fand klare Worte nach der Niederlage beim Tabellenneunten: „Das war eines der schlechtesten Spiele, seitdem ich in Bordesholm bin.“ Die Rahmenbedingungen für die Gäste waren schon nicht gut. Denn mit Dan-Patrick Böge, Ole Tank und Jonas Mertineit, der nach wenigen Minuten verletzt passen musste, fielen gleich drei Linkshänder aus, während die Hausherren auf Unterstützung aus der Oberligamannschaft zurückgreifen konnten und von der „unterirdischen Schiedsrichterleistung“ (O-Ton Horstmeyer) eher profitierten. „Aber das ist keine Entschuldigung für unsere schwache Leistung. Wir haben vorne Standhandball gespielt, alles mit Einzelaktionen versucht, woraus schlechte, unvorbereitete Abschlüsse resultierten. Spielerisch ging wenig“, beschrieb Horstmeyer die Offensivleistung. In der Defensive wurde zudem nicht im Verbund agiert, und so lief die SGBB schnell einem Rückstand hinterher (3:6/7. und 8:12/24.), den sie bis zur Halbzeit nicht verringern konnte (10:14). Nach zwischenzeitlichem Sechs-Tore-Rückstand (12:18/35.) riefen die Bordesholmer für kurze Zeit Normalform ab und kamen auf zwei Treffer heran (19:21/49.). Doch das blieb ein Strohfeuer, und die HSG stellte den alten Abstand binnen kürzester Zeit wieder her (19:25 aus Gästesicht/55.). Für Horstmeyer stand schließlich eine „verdiente Niederlage“. Die vierwöchige Pause kommt für den 30-Jährigen durchaus gelegen: „Es ist gut, dass nun die Pause ansteht. So können wir die Köpfe frei bekommen und hoffen, dass der eine oder andere wieder fit wird.“

SG Bordesholm/Brügge (Tore in Klammern): Fendt, Jansen – Zittlau (6/davon 2 Siebenmeter), Meister, Lang (1), Kühtz (6), Großklags (1), Komischke, Bahr, Mertineit, Ruf (3), Bäuning (1), Riesenberg (5).

Nächster Gegner: TSV Ellerau (A/Sonntag, 13. Januar, 17.15 Uhr).

Landesliga Frauen

SG Wift – SV Henstedt-Ulzburg II 32:24 (16:11). Bei den Gastgeberinnen funktionierte die 5:1-Abwehr mit der vorgezogenen Annkatrin Lütt von Beginn an gut. Dafür war das Angriffsspiel anfangs etwas schleppend, weshalb die Partie zunächst noch ausgeglichen war (4:4/9.). „Dann konnten wir uns für die gute Deckungsarbeit mit einfachen Toren belohnen und uns ein wenig absetzen“, berichtete Wift-Trainer Gerrit Fredenhagen, dessen Team mit einer 16:11-Führung in die Pause ging. „Besonders viel zu verbessern gab es bei uns nicht. So starteten wir in die zweite Hälfte mit dem Ziel, ähnlich gut zu arbeiten wie zuvor“, gab Fredenhagen einen Einblick in die Absprache in der Kabine. Doch die Neumünsteranerinnen knüpften nicht nur an die Leistung vor dem Seitenwechsel an, sondern steigerten sich zudem noch einmal in puncto Geschwindigkeit. Durch die erste und zweite Welle sowie die schnelle Mitte setzte Wift die Henstedt-Ulzburger Reserve immer wieder erheblich unter Druck. So lösten sich die Gastgeberinnen von drei Toren (22:19/43.) schließlich auf acht Treffer zum 32:24-Endstand. Fredenhagen kann mit der Hinrunde gut leben, zumal sein Team den vierten Tabellenplatz festigte: „Wir sind nach kleinen Startschwierigkeiten vernünftig in der Klasse angekommen.“

SG Wift: von Manger, Voßbeck – Möllner (1), Tapkenhinrichs (2), F. Beckmann (3), A. Beckmann (7/1), Meyer (8), Reinert (4/1), Langowski (1), Wehde (3), Mundt (3), Lütt.

Nächster Gegner: HSG Horst/Kiebitzreihe (H/Sonntag, 6. Januar, 14 Uhr).

SG Kollmar/Neuendorf – TSV Wattenbek II 15:23 (9:9). Als einen „sehr verdienten Sieg“ bezeichnete Wattenbeks Sprecherin Christina Thielsen den Erfolg in Steinburg. Für die Kreisläuferin war er aber auch ein wenig überraschend. „Die Gegnerinnen waren alle 1,80 Meter groß und haben sich eindrucksvoll warm gemacht. Da waren wir etwas eingeschüchtert, denn wir waren nur mit acht Feldspielerinnen angereist, von denen auch nicht alle richtig fit waren“, verriet Thielsen. Der umkämpfte und äußerst körperbetonte erste Durchgang verlief aber sehr ausgeglichen. „In der zweiten Halbzeit konnten wir dann zum ersten Mal in der laufenden Saison noch einen Gang zulegen. Wir waren nun dominanter, haben unsere Chancen gut zu Ende gespielt und uns abgesetzt“, freute sich Thielsen. Ihre Mannschaft zog nach einem 10:11-Rückstand (36.) mit einem 6:1-Lauf etwas davon (16:12/44.) und ließ Kollmar/Neuendorf anschließend nicht mehr in Schlagdistanz kommen. Ein Schlüssel dazu war die starke Abwehr, die nach der Pause lediglich sechs Gegentreffer zuließ. Mit der reaktivierten und im zweiten Durchgang erstmals für die „Peitschen“-Reserve aktiven Torhüterin Ulla Kern (zuletzt SG Wift) hatte das Auswärtsteam dabei einen starken Rückhalt. „Wir haben gut verschoben und die gegnerische Haupttorschützin Lisa Butenop gut im Griff gehabt“, lobte Thielsen, die zudem Sarah Schlotfeldt „eine starke Leistung“ attestierte.

TSV Wattenbek II: T. Rathje, Grönke, Kern – Thielsen (2), Potratz (7), N. Schulz (2), Schlotfeldt (2), Bredereck, M. Schulz (7/3), Homm (1), Kühn (2).

Nächster Gegner: TuS Lübeck (H/Sonntag, 6. Januar, 16 Uhr).