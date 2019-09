Handball-Landesligen : Wattenbek II bleibt das Maß aller Dinge

Der dritte Sieg im dritten Spiel bedeutet weiterhin Platz 1. Auch Wifts Frauen und Wifts Männer-Reserve gewinnen.

16. September 2019, 17:41 Uhr

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ist der TSV Wattenbek II weiterhin Spitzenreiter und krönte damit einen erfolgreichen Spieltag der Neumünsteraner Vertreter in den Handball-Landesligen. Drei von vier Mannschaften gewannen, nur die Männer der SG Bordesholm/Brügge gingen leer aus.

Landesliga Süd Frauen

TSV Wattenbek II – HSG Holsteinische Schweiz 33:25 (15:13). In der ersten Hälfte konnte sich auf Grund von Fehlern sowohl im Angriff als auch in der Abwehr auf beiden Seiten keine Mannschaft entscheidend absetzen, sodass es mit einem 15:13 in die Kabine ging. Nach dem Wiederbeginn erhöhte Wattenbek II jedoch die Aggressivität, nahm die Zweikämpfe besser an und nutzte die sich bietenden Chancen deutlich effektiver aus (26:21/47.). Ab der 53. Minute (30:25) erhöhte die Drittligareserve bis zum Ende um drei weitere Treffer, während die Gäste nichts Zählbares mehr zu bieten hatten. „Das war eine runde Sache. Wir sind total zufrieden mit dem Saisonstart. Besonders hervorzuheben ist Tanja Potratz mit ihren überragenden 17 Treffern“, sagte Wattenbek-II-Pressesprecherin Christina Thielsen.

TSV Wattenbek II: Grönke, Jakobi – Thielsen (3), Potratz (17 Tore/davon 8 Siebenmeter), Schneider, Lütt, Purrucker, N. Schulz (3), Schlotfeldt (2), M. Schulz (4), Homm, Lau, Bustorf (2), Tapkenhinrichs (2). – Nächster Gegner: SG Wift (A/Sonntag, 29. September, 17 Uhr).

SV Henstedt-Ulzburg II – SG Wift 25:33 (9:13). Die Gäste landeten einen Start-Ziel-Sieg: Über eine 5:0-Führung (8.) enteilten sie auf 11:2 (16.) und ließen HU II nicht ins Spiel kommen. Dabei nutzten die Frauen von Trainer Gerrit Fredenhagen die sich bietenden Chancen gekonnt aus und ließen auch in der Abwehr nichts anbrennen. Nach ein paar Experimenten in der Formation und einer halbzeitübergreifenden Schwächephase aufseiten der SG kam HU II wieder heran (11:13/32.). Davon unbeeindruckt kämpfte die SG weiter und fand wieder zurück zu ihrem Tempospiel (22:30/52.).

SG Wift: von Manger, Voßbeck – Möllner (9/5), Beckmann (7), Ströhnisch, M. Denz, Poth (1), Haberland (7), Wehde, Mundt (8), Ehmke (1). – Nächster Gegner: TSV Wattenbek II (H/Sonntag, 29. September, 17 Uhr).

Landesliga Nord Männer

SG Bordesholm/Brügge – TSV Alt Duvenstedt 25:27 (7:14). Die SGBB verpatzte den Start (2:7/17.) und leistete sich besonders im Abschluss zu viele Fehler. Dies zog sich bis zum Halbzeitpfiff fort (7:14/30.). Nach der Pause zeigte die SGBB sich wie ausgewechselt und kam besonders durch gute Arbeit im Mittelblock von Tassilo Bahr und Moritz Riesenberg sowie eine starke Offensivleistung von Mitja Lang bis auf einen Treffer heran (16:17/43.). Weil die Abschlussschwächen insgesamt jedoch einfach nicht abgestellt werden konnten, war Bordesholm nicht mehr in der Lage, das Blatt zu wenden. „Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür, warum wir in der letzten Zeit immer rund 30 Minuten brauchen, um auf die notwendige Betriebstemperatur zu kommen. 27 technische Fehler und Fehlwürfe über das gesamte Spiel sind eindeutig viel zu viele“, bilanzierte SGBB-Pressesprecher Dan-Patrick Böge ernüchtert.

SGBB: Fendt, Mittendorfer – Großklags (1), Fendt (2), Mertineit, Böge, Riefel (3), Bahr, Lang (9/3), Biedermann (2), Riesenberg (3), Meister (4/2), Kühtz (1). – Nächster Gegner: Rot-Weiß Niebüll (A/Sonnabend, 21. September, 18 Uhr).

Landesliga Süd Männer

TSV Altenholz II – SG Wift II 32:37 (14:16). Die Gäste lagen mit 4:8 im Hintertreffen (14.), hatten sich dann aber an die robuste Spielweise der Altenholzer angepasst und gingen in Minute 20 erstmals in Führung (10:9). Die SG-Reserve geriet bis zur Halbzeit dank einer gut stehenden 3-2-1-Abwehr nicht mehr in Rückstand. Im Gegenteil: Über die Station 20:15 aus Gästesicht (36.) kam Wift II gar zum dritten Saisonsieg. „Mit einer starken Einstellung und einer 6-0- beziehungsweise 5-1-Abwehr haben wir Altenholz II immer wieder vor neue Probleme gestellt. Besonders hervorzuheben waren Pierre Fleischer mit 14 Toren sowie unsere gute Abwehrarbeit“, bilanzierte Wifts Co-Trainer Klaus Wegner.

SG Wift II: Göttsche, Piethe – Sellmer (3), Fleischer (14), Schilling, Westphal, Tietgen (6), Müller, Gau (3), Schmitt (4), Rostock (2), Steffens (4), Woop, Blöcker (1). – Nächster Gegner: SV Wahlstedt (H/Sonnabend, 28. September, 15.30 Uhr).