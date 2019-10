Jugendfußball-Landesligen : TuS Nortorf stürzt Spitzenreiter Gettorf

Scherbarths A-Junioren triumphieren klar mit 4:0. SG Gadeland/VfR kassiert bei den C-Junioren die siebte Pleite.

Avatar_shz von Claudio Hluscik

01. Oktober 2019, 13:51 Uhr

Ein echter Husarenstreich gelang dem TuS Nortorf in der Fußball-Landesliga der A-Junioren. Die Scherbarth-Elf düpierte den bisherigen Tabellenführer Gettorfer SC mit 4:0 und nahm damit erfolgreich Revanche für das Aus im Achtelfinale des Landespokals knapp vier Wochen zuvor. Auch Nortorfs B-Junioren sorgten für ein Spektakel (7:5 gegen den Heikendorfer SV), während die C-Junioren des SV Tungendorf Platz 1 verteidigten.

A-Junioren Holstein

VfR Neumünster – SSC Hagen Ahrensburg 1:2 (1:1). „Ärgerlich und überflüssig!“ VfR-Coach Andreas Schlünß benötigte nur zwei Adjektive und eine Konjunktion, um ein Spiel, das die „Veilchen“ nicht hätten verlieren müssen, zusammenzufassen und die Gemütslage zu bestimmen. Doch Schlünß führte auch aus und begründete: „Ahrensburg war nicht besser als wir, und die Gegentore waren absolut vermeidbar. Beim 1:1 hat unser Torhüter Kjell Berger einen Abschluss zunächst gegen die Latte gelenkt. Der Ball fiel dann dem Torschützen glücklich vor die Füße. Beim 1:2 haben wir einen Gegenspieler sträflich freigelassen.“ Nach dem Siegtreffer, den Lennard Lande per Kopfball erzielte (56.), warfen die Gastgeber alles nach vorne, blieben aber im Abschluss glücklos. Glück hatten die Gastgeber nur beim 1:0, das der spätere Siegtorschütze per Eigentor erzielt hatte (30.). Ärgerlich zudem: Denis Peci musste mit Knieproblemen früh runter (11.), sodass der mit Leistenbeschwerden aufgelaufene Arion Jusufi 90 Minuten durchhalten musste.

VfR Neumünster: Berger – Gehrke, Ziemer, Kilic, Siercks, Hochberg, Kracht, Camara, Peci, Jusufi, Suso; eingewechselt: Haydar. – Tore: 1:0 Lande (30., Eigentor), 1:1 Techen (33.), 1:2 Lande (56.). – Nächster Gegner: TSV Pansdorf (A/Sonnabend, 19. Oktober, 13 Uhr).

A-Junioren Schleswig

TuS Nortorf – Gettorfer SC 4:0 (1:0). Die Vorbereitung auf das Duell beim Spitzenreiter war intensiv, aber das Team befruchtend. Trainer Jörg Scherbarth hatte seinen Schützlingen zuvor beim Frühstück per Videostudium nochmals eindringlich seine Absichten vermittelt. Und diese hörten nicht nur zu, sondern setzten diese auch um. Vom gestürzten Tabellenführer war über 90 Minuten kaum etwas zu sehen. „Die Gettorfer hatten eigentlich, allerdings noch vor unserem 1:0, nur eine nennenswerte Chance, die unser Torhüter Paul Weiß aber gut pariert hat“, berichtete Scherbarth. Auch die Phase nach dem 1:0 gehörte den Gästen, die aber in der kurzen Drangphase nicht zwingend wurden. Die Heimelf profitierte von zwei Traumtoren zur 2:0-Führung. In der 26. Minute traf Robin Braun per Lupfer zum 1:0, in Minute 49 tat es ihm Lukas Krüger gleich. Beide Male zappelte das Spielgerät im Winkel. „Wir hatten aber auch schon vor unserem 1:0 zwei dicke Tormöglichkeiten, die der gegnerische Keeper gut pariert hat“, meinte Scherbarth, dessen Schützlinge durch Justin Nickels und erneut Braun noch einen deutlichen 4:0-Sieg herausschossen.

TuS Nortorf: Weiß – Krüger, Blöcker, Boysen, Finck, Wiegand, Glombitza, Behrens, Braun, Grönke, Nickels; eingewechselt: Keller, Forster, Kohne. – Tore: 1:0 Braun (26.), 2:0 Krüger (49.), 3:0 Nickels (55.), 4:0 Braun (59.). – Nächster Gegner: TSB Flensburg (A/Sonntag, 20. Oktober, 15 Uhr).

B-Junioren Holstein

SG Gadeland/Kisdorf – SG Großer Plöner See 13:1 (6:1). Es wurde das erwartet ungleiche Duell. Gegen das Schlusslicht, das nach sechs Spielen schon 63 Gegentore geschluckt hat, schlug auch die SG Gadeland/Kisdorf 13 Mal zu. Insbesondere Manuel Carvalho, der acht Tore erzielte, war in Torlaune. Dabei gelangen Gadelands Nummer 7 unfassbare sieben Treffer in Folge. Ein knackiger Begriff für dieses Kunststück muss erst noch erfunden werden. Für SG-Coach Marco Knobel war aber auch dieser Erfolg ein Sieg des Kollektivs: „Wir sind zu keiner Zeit eingeknickt und haben trotz der hohen Führung die Laufbereitschaft hoch gehalten.“

SG Gadeland/Kisdorf: Eggert – Guckuk, Laasner, Soares, Johannsen, Schallert, Schöllknecht, Knobel, Neitzke, Carvalho, Werner; eingewechselt: Alkhlief. – Tore: 1:0 Schöllknecht (5.), 2:0 Werner (7.), 3:0 Werner (11.), 3:1 Dittmann (12.), 4:1 Carvalho (25.), 5:1 Carvalho (28.), 6:1 Carvalho (33.), 7:1 Carvalho (43.), 8:1 Carvalho (45.), 9:1 Carvalho (51.), 10:1 Carvalho (57.), 11:1 Guckuk (67.), 12:1 Knobel (69.), 13:1 Carvalho (76.). – Nächster Gegner: Möllner SV (A/Donnerstag, 3. Oktober, 13 Uhr).

B-Junioren Schleswig

TuS Nortorf – Heikendorfer SV 7:5 (5:2). „Mir ist so ein Resultat lieber als ein 1:0“, sagte Nortorfs Trainer Jörg Isermann nach einer torreichen Begegnung, die – obwohl sein Team nach dem frühen 1:0 durch Maris Melzer (1.) nie zurücklag – Nerven gekostet hatte. „Nach dem 6:5 in der 80. Minute wurde es kribbelig“, räumte Isermann ein, der erst durch das 7:5 von Jan Unseld erlöst wurde (80./+3). Der Sieg für die Nortorfer, bei denen Melzer, Jonas Wudtke und Torhüter Rik Jürgensen auffällig agierten, war absolut verdient. Jürgensen, der am 2:1 nicht schuldlos war, hielt trotz der fünf Gegentore in gleich drei Eins-gegen-eins-Situationen bravourös. Melzer glänzte neben seinem Tor auch als zweifacher Vorbereiter und Wudtke als unermüdlicher Antreiber und „Verdichter“ des Mittelfelds. Als Letzterer entkräftet ausgewechselt werden musste (55.), kamen die Gäste mit ihren gefährlichen Angreifern um Paul Langner auf.

TuS Nortorf: Jürgensen – Melzer, Scheibenpflug, Lewin, Just, Zrim, Holzke, Lüdtke, Beyer, Wudtke, Knaak; eingewechselt: Unseld, Stolz, Schwitulla. – Tore: 1:0 Melzer (1.), 2:0 Knaak (14.), 2:1 Imasün (17.), 3:1 Wudtke (20.), 3:2 Ickilli (22.), 4:2 Knaak (28.), 5:2 Lüdtke (33.), 5:3 Sand (44.), 6:3 Holzke (71.), 6:4 Langner (73.), 7:5 Unseld (80./+3). – Nächster Gegner: SG Haithabu (H/Sonntag, 20. Oktober, 12 Uhr).

C-Junioren Holstein

SV Tungendorf – SV Eintracht Segeberg 6:1 (3:0). Der SVT marschiert. Die Mannschaft von Trainer Felix Ahlert thront weiter an der Spitze. „Wir haben nur in den ersten Minuten nach der Halbzeitpause etwas schläfrig agiert“, bemängelte Ahlert lediglich die kurze Schwächephase nach dem Wiederbeginn, in der sein Team auch das Gegentor kassierte. Gegen das Pressing der Tungendorfer blieben die Segeberger ansonsten weitgehend wirkungslos. Mit einem Hattrick nach Ansage trumpfte Lucas Schulze abermals auf. „Lucas hat die ihm gestellte Aufgabe erfüllt“, sagte Ahlert mit einem Schmunzeln. „Ich hatte ihm vor dem Spiel gesagt, dass ich es im Gefühl habe, dass er drei Tore macht.“

SV Tungendorf: Lemke – Siemssen, Evers, Wolff, Bernabei, Köpsel, Rüse, Lucassen, Schulze, Lenz, Freitag; eingewechselt: Habeck, Jacholke, Schönke. – Tore: 1:0 Evers (11.), 2:0 Freitag (20.), 3:0 Evers (27.), 3:1 Uslucuk (37.), 4:1 Schulze (50.), 5:1 Schulze (52.), 6:1 Schulze (63.). – Nächster Gegner: JFV Hanse Lübeck II (H/Sonntag, 27. Oktober, 12 Uhr).

SG Gadeland/VfR – JFV Hanse Lübeck II 1:4 (0:2). „Die Niederlage war absolut verdient, weil wir es an Einsatzbereitschaft haben vermissen lassen“, sagte Rüdiger Peters nach der siebten Pleite im siebten Spiel. Der Trainer der SG, der sich immer schützend vor sein Kollektiv stellt, räumte erstmals ein, enttäuscht gewesen zu sein: „Die letzten drei Halbzeiten, denn es hatte sich schon gegen Grönau angedeutet, waren sehr schlecht von uns. Mit dieser Einstellung werden wir es schwer haben, Punkte zu holen.“ Nach dem Wiederbeginn wurde es etwas besser, und auch Tormöglichkeiten wurden erspielt, diese aber allesamt ausgelassen. „Das ist ein Indiz für mangelnde Qualität“, urteilte Peters.

SG Gadeland/VfR: J. Peters – Keidel, Boxberger, Blöcker, Goldboom, Goldmann, Kossiski, Mokris, L. Peters, henningsen, Graefe; eingewechselt: Schmitz, Maurus, Kulig, Luke Briese. – Tore: 0:1 Buggisch (2.), 0:2 Buggisch (30.), 0:3 Becker (53.), 0:4 Buggisch (66.), 1:4 Mokris (70.). – Nächster Gegner: SG Reinfeld/Kronsforde/Krummesse (A/Sonntag, 27. Oktober, 14 Uhr).