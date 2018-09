Fussball-Kreisklasse A : Türkspor legt den Spitzenreiter aufs Kreuz

TuS Tensfeld kassiert die erste Saisonniederlage. Die Verfolger rücken dem Tabellenführer auf den Pelz.

von Stefan Arne Schmuck/Willi Tichonow

18. September 2018, 16:30 Uhr

Neumünster | Der TuS Tensfeld ist doch nicht unverwundbar. Diese Erkenntnis gewann die Konkurrenz der Segeberger in der Fußball-Kreisklasse A Mitte. Der Spitzenreiter verlor nach zuvor sechs Siegen in sechs Spielen mit 1:2 beim Verfolger Neumünster Türkspor, der eine 20-minütige Unterzahl überstand. Der Vorsprung von Tensfeld, das eine Partie mehr ausgetragen hat, beträgt vor Gadeland und Türkspor (je 16 Zähler) nun nur noch zwei Punkte. Auch der TSV 05 (15) und Tungendorf II (14) zählen zur Spitzengruppe, am Tabellenende dagegen fristen Husberg II (0), Gnutz (minus 2) und Ruthenberg (minus 3) ein siegloses Schattendasein. In der Staffel Mitte-Süd verzeichnete Boostedt II seinen zweiten Saisonerfolg.

Kreisklasse A

Staffel Mitte:

SG Padenstedt II – TSV Gadeland 1:6 (1:1) – Tore: 1:0 Gripp (37.), 1:1 Lembke (42.), 1:2 Justin (49.), 1:3 Hinrichsen (78.), 1:4 Hinrichsen (80.), 1:5 Oelze (86.), 1:6 Zibell (90.).

Gnutz – TSV 05 2:3 (1:2) – Tore: 0:1 Knees (2.), 0:2 Attia (16.), 1:2, 2:2 Sievertsen (42., 67.), 2:3 Bobojonov (80.).

TS Einfeld II – SV Tungendorf II 1:4 (0:1) – Tore: 0:1 Hiller (8.), 1:1 Wollny (48., FE), 1:2 Meinsen (70.), 1:3 Althausen (82.), 1:4 Rohde (90./+1).

Ruthenberger SV – ASV Dersau II 2:5 (1:2) – Tore: 0:1 Tolksdorf (20.), 0:2 Banck (28.), 1:2 Tom Koch (40.), 1:3 Banck (53.), 1:4 Banck (66.), 2:4 Tom Koch (75.), 2:5 Tolksdorf (80.).

SV Bö.-Husberg II – SG Daldorf/Negernbötel 0:3 (0:1) – Tore: 0:1 Mädler (7.), 0:2 T. Stein (50.), 0:3 Knuth (85.).

NMS Türkspor – TuS Tensfeld 2:1 (2:0) – Tore: 1:0 Fidan (16.), 2:0 Magarali (29.), 2:1 Kilian Sell (86.). – Rote Karte: Omar (Türkspor, 70., Tätlichkeit).

Staffel Mitte-Süd:

SV Boostedt II – Rot-Weiß Norderstedt 4:0 (2:0) – Tore: 1:0 Nehls (24.), 2:0 Schwedhelm (39.), 3:0 Nehls (65.), 4:0 Nehls (67.). – Rote Karte: Atas (Norderstedt/30., Tätlichkeit).