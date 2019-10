Fußball-Kreispokal Holstein : Tragisches Aus für Boostedt

Der Pokalschreck scheitert im Halbfinale durch zwei ganz späte Treffer des favorisierten Verbandsligisten TuS Nortorf.

03. Oktober 2019, 20:22 Uhr

Mit einem wahren Last-Minute-Sieg ist der TuS Nortorf als erste Mannschaft ins Endspiel des Fußball-Kreispokals eingezogen. Der Verbandsligist lag im Halbfinale beim Kreisliga-Tabellenzweiten SV Boostedt bis zur 90. Minute mit 1:2 zurück und gewann dann doch noch mit 3:2. Die beiden letzten Treffer erzielten die Gäste sogar in Unterzahl, nachdem kurz zuvor Torjäger Marvin Sievertsen wegen unsportlichen Verhaltens die Ampelkarte gesehen hatte (88.). Im Endspiel am 30. Mai kommenden Jahres trifft Nortorf auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Verbandsligisten Probsteier SG 2012 und dem Oberligisten PSV Neumünster (31. Oktober, 13.30 Uhr).

Eine halbe Stunde lang sah es nicht nach einem dramatischen Pokalfight aus, 200 Zuschauern wurde zunächst eine zähe Partie geboten. In der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs erarbeitete sich Boostedt erste Chancen für Peter Lienhöft (30.), Luca Grammes (37., 43.), Jannis Petersen (40.) und Markus Slotosz (41.). Der Kreisligist belohnte sich jedoch erst nach dem Wiederbeginn für sein nun couragiertes Spiel, als Lienhöft zu einem Dribbling ansetzte, das er mit dem 1:0 abschloss (50.). Sechs Minuten später grätschte auf der Gegenseite Marc Schönhoff am Ball vorbei und ebnete Nortorf den Weg zum Ausgleich durch Alexander Gerst. Die Platzherren antworteten prompt, gingen durch einen von der Gästemauer zur Bogenlampe abgefälschten Fanasch-Freistoß abermals in Führung (59.). Pech hatte Boostedts Torsteher Christoph Rasch, der nach einem etwas zu ungestümen und mit Gelb bedachten Einsatz von Sievertsen (64.) minutenlang behandelt werden und mit einem geschwollenen Kiefer sowie einem „Turban“ weiterspielen musste, was eine lange Nachspielzeit nach sich zog. Es war eine Phase, in der sein Team dem dritten Tor nahe war – insbesondere Jan Marten Kock, der aus sechs Metern übers TuS-Tor köpfte (74.). Nachdem auf der Gegenseite Jannes Schwartz den Außenpfosten getroffen hatte (75.) und Joris Scherbarth an Rasch gescheitert war (83.), wurde es dramatisch. Sievertsen, der die schnelle Ausführung eines Boostedter Freistoßes verhindern wollte, sah Gelb-Rot.

Doch in Unterzahl ging ein Ruck durch die Gästereihen. Und tatsächlich bog Nortorf das Halbfinale noch um. Nach einem Freistoß von Fynn Jürgensen verschätzte sich Rasch und ermöglichte so das 2:2 durch Rouven Lamprecht per Hinterkopf (90.). Als sich alle auf eine Verlängerung eingestellt hatten, kam es für den TuS noch besser. Nach einem Jürgensen-Eckstoß auf den zweiten Pfosten bugsierte Michel Behrens die Kugel zum 2:3-Endstand über die Linie (90./+9). Es war ein tragisches Aus für den Pokalschreck Boostedt, der zuvor den Landesligisten Tungendorf sowie die Verbandsligisten Dobersdorf und Dersau eliminiert hatte.

„In der ersten Halbzeit war Boostedt eine Klasse besser als wir“, meinte Nortorfs Trainer Fabian Doege, dessen Team – allen guten Vorsätzen zum Trotz – zunächst auch in Hälfte zwei keine Sicherheit in seine Aktionen bekam. „Wach, giftig und frech waren wir erst nach dem ersten Gegentreffer“, sagte der 32-Jährige, der Sievertsens Platzverweis als „übertrieben“ bezeichnete und streng genommen erst mit der Phase nach der Hinausstellung und damit einhergehend der Umstellung auf eine Dreierabwehrkette zufrieden war: „Es zeugt von Qualität, dass wir mit zehn Mann eine Reaktion gezeigt und noch zwei entscheidende Tore geschossen haben.“ Boostedts Trainer Lars Kröger, der kurz vor dem 2:3 einen Handelfmeter für sein Team gefordert hatte („Ein klares Ding.“) konstatierte: „Das 0:0 zur Pause war für Nortorf schmeichelhaft, das 1:1 ist wie aus dem Nichts gefallen. Nach unserem zweiten Treffer hatte ich das Gefühl, dass wir zu viel wollten. Auch hat uns der Platzverweis für Nortorf nicht gut getan.“

SV Boostedt – TuS Nortorf 2:3 (0:0)

SV Boostedt: Rasch – Slotosz, Schönhoff, Schacht, Burkhardt – Kock – Petersen (81. Möller), Fanasch, Lienhöft, Scheithauer (75. Wiredu) – Grammes (65. Wehde).

TuS Nortorf: Köper – Erdogdu (61. Klösel), T. Doege, Michel Behrens, Schwartz – Lamprecht, Scherbarth, Jacobs – Gerst (61. Jürgensen), Bracker (61. Sievertsen), J. Fuhrmann.

SR: Studt (TSV Stein). – Zuschauer: 200. – Tore: 1:0 Lienhöft (50.), 1:1 Gerst (56.), 2:1 Fanasch (59.), 2:2 Lamprecht (90.), 2:3 Michel Behrens (90./+9). – Gelb-Rote Karte: Sievertsen (Nortorf/88., Foulspiel und Unsportlichkeit). – Beste Spieler: Lienhöft, Kock – Michel Behrens, Jürgensen. – Nächster Boostedt-Gegner: SV Wasbek (H/Sonntag, 6. Oktober, 14.30 Uhr/Kreisliga). – Nächster Nortorf-Gegner: SG Padenstedt (H/Sonnabend, 5. Oktober, 14 Uhr/Verbandsliga).