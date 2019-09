Jugendfussball-Landesligen : SVT dreht 0:3-Rückstand

Die C-Jugendlichen verdienen sich Respekt. Die SG Gadeland/Kisdorf kassiert die erste Niederlage.

Avatar_shz von Claudio Hluscik

24. September 2019, 17:00 Uhr

Von den Neumünsteraner Jugendfußball-Landesligisten nötigt dem neutralen Beobachter insbesondere die bisherige Ausbeute der C-Junioren des SV Tungendorf Respekt ab. Der Tabellenführer, zuletzt nahezu mühelos von Sieg zu Sieg geeilt, wurde im Spitzenspiel gegen die SG Itzehoe/Oelixdorf/Hohenaspe erstmals so richtig gefordert.



A-Junioren Holstein

SG Kisdorf/Alveslohe – VfR Neumünster 4:2 (2:1) Erstmals in dieser Saison hatte Neumünsters Coach Andreas Schlünß, dessen Improvisationskünste angesichts personeller Probleme in allen bisherigen Spielen gefragt waren, vier Auswechselspieler zur Verfügung. Der Erfolg aber blieb aus.

„Die ersten drei Tore fielen alle nach individuellen Fehlern“, sagte Schlünß. „So war es für uns verdammt schwer, obwohl der Gegner keinesfalls besser war.“ Die beiden schönen Kopfballtore Alagie Camaras waren letztlich zu wenig. In der Schlussphase hatten die Gäste aufgemacht und nach einem Konter auch noch Gegentor Nummer vier kassiert.



VfR: Brandt – Gehrke, Ziemer, Siercks, Peci, Kaya, Kracht, Hochberg, Jusufi, Camara, Suso; eingewechselt: Neumann, Krauberg, Kilic, Knoche. – Tore: 0:1 Camara (7.), 1:1 Bursee (21.), 2:1 Yapakci (31.), 2:2 Camara (51.), 3:2 Aingh (81.), 4:2 Walkovs (90./+2). – Nächster Gegner: SSC Hagen Ahrensburg (H/Sonnabend, 28. September, 13 Uhr).

A-Junioren Schleswig

Heikendorfer SV – TuS Nortorf 1:4 (0:2) „Wir wollten unbedingt gewinnen und das ist uns gelungen“, war Jörg Scherbarth zufrieden. „Wir hatten ja erst drei Punkte und wollten nicht unten reinrutschen“, so Nortorfs Coach nach dem Spiel in Heikendorf.

Die alte Fußballweisheit von Sepp Herberger „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, die faktisch nicht zu widerlegen ist, bezieht sich aber insbesondere auf den vorbereitenden Charakter. „Ich habe mir unser Spiel gegen Heikendorf noch einmal auf Video angeschaut.

Da sieht man, obwohl es ein ordentliches Spiel von uns war, natürlich noch viel Verbesserungspotenzial“, so Scherbarth. Auch die Chancenverwertung hätte besser sein können. „Wir hätten schon zur Halbzeit mit 4:0 führen müssen“, sagte Scherbarth, dessen Elf aber ungefährdet siegte.



TuS Nortorf: Weiß – Keller, Krüger, Blöcker, Gerull, Glombitza, Wiegand, Behrens, Boysen, Braun, Nickels; eingewechselt: Finck, Kohne, Rodwald, Forster. – Tore: 0:1 Braun (3.), 0:2 Nickels (13.), 0:3 Krüger (55.), 0:4 Behrens (59.), 1:4 Feldkamp (89.). – Nächster Gegner: Eckernförder SV (A/Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr).

B-Junioren Holstein

TSV Neustadt – SG Gadeland/Kisdorf 3:2 (0:0) Die SG Gadeland/Kisdorf hat es nach vier Siegen in vier Spielen erstmals erwischt. Nur in der Anfangsphase, als die Gäste bei drei Hochkarätern die Führung hätten erzielen müssen, lief es spielerisch noch gut. Doch mit zunehmender Spieldauer produzierten die Gäste zu viele Fehlpässe, der Spielfluss war dahin.

André Sell

Auch die Laufbereitschaft fehlte nach dem Doppelschlag zum Neustädter 2:0 (45./49.). Manuel Carvalho gelang per Abstauber nach Werner-Schuss zwar noch der Anschlusstreffer zum 2:1 (53.), die Partie wollte aber nicht mehr kippen, zumal die Heimelf nur drei Minuten später den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Das 3:2 durch Carvalho nach Eckstoß Meiko Werners fiel zu spät (80./+2). „Das war unsere bisher schlechteste Saisonleistung“, gab SG-Trainer Marco Knobel zu.

SG Gadeland/Kisdorf: Eggert. Guckuk, Johannsen, Neitzke, Reiter, Schallert, Schöllknecht, Rohde, Knobel, Carvalho, Werner. – eingewechselt: Soares, Alkhlief. – Tore: 1:0 (45.), 2:0 (49., Foulelfmeter), 2:1 Carvalho (53.), 3:1 (56.), 3:2 Carvalho (80./+2). – Nächster Gegner: SG Großer Plöner See (H/Sonntag, 29. September, 14 Uhr).

B-Junioren Schleswig

SC Weiche Flensburg 08 II – TuS Nortorf 0:8 (0:4) Der TuS Nortorf kam gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht zu einem Kantersieg. Doch Nortorfs Übungsleiter Jörg Isermann gab auch zu, dass die Anfangsphase durchaus holprig verlief. Die Gäste hatten mit den schnellen Angreifern der Flensburger ihre Mühe.

„Wir waren oft unsortiert“, sagte Isermann. Besser wurde es erst, als Isermann Mattes Scheibenpflug als Absicherung noch hinter die Abwehrkette beorderte. Auch TuS-Torhüter Rick Jürgensen war es zu verdanken, dass der Sieg ohne Gegentreffer eingefahren werden konnte.

Nach vorne aber spielten die Gäste, die noch viele Tormöglichkeiten ungenutzt ließen, furios auf. Im zweiten Abschnitt passte es auch defensiv. „Flensburg kam nach Wiederbeginn zu keiner Torchance mehr“, freute sich Isermann.



TuS Nortorf: Jürgensen – Melzer, Bestmann, Scheibenpflug, Just, Zrim, Unseld, Lüdtke, Wudtke, Holzke, Knaak; eingewechselt: Stolz, Thomas, Lewin. – Tore: 0:1 Lüdtke (7.), 0:2 Knaak (31.), 0:3 Melzer (33.), 0:4 Stolz (40.), 0:5 Stolz (52.), 0:6 Melzer (53.), 0:7 Knaak (56.), 0:8 Knaak (66.). – Nächster Gegner: Heikendorfer SV (H/Sonntag, 29. September, 14 Uhr).

C-Junioren Holstein

SG Itzehoe/Oelixdorf/Hohenaspe – SV Tungendorf 3:4 (2:0) Dank einer enormen Leistungssteigerung gelang es dem SV Tungendorf in Hohenaspe, einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg zu verwandeln. „Die vergangenen Spiele, die wir ja klar für uns entscheiden konnten, haben uns offensichtlich nicht gutgetan“, sagte SVT-Trainer Felix Ahlert, der nicht zufrieden war mit dem Auftritt seiner Schützlinge in Durchgang eins.

Doch nach Wiederanpfiff, wenngleich schnell das 3:0 für die SG folgte, biss sich Tungendorf ins Spitzenspiel. Von den zahlreich mitgereisten Eltern angefeuert fighteten die Gäste nun um jeden Meter. „Die Laufbereitschaft war nun viel höher, zudem konnten wir insbesondere in den letzten 20 Minuten unsere konditionellen Vorteile ausspielen“, sagte Ahlert: „Die Moral, die meine Elf bewiesen hat, macht mich schon stolz.“



SVT: Sielaff – Evers, Rüse, Bernabei, Köpsel, Lucassen, Schönke, Schulze, Habeck, Lenz, Freitag; eingewechselt: Wolff, Steinhilb, Laubinger. – Tore: 1:0 Kreth (23.), 2:0 Koch (26.), 3:0 Braker (38.), 3:1 Steinhilb (43.), 3:2 Habeck (47.), 3:3 Habeck (57.), 3:4 Schönke (62.). – Nächster Gegner: SV Eintracht Segeberg (H/Sonntag, 29. September, 12 Uhr).

JFV Grönau/Phönix/Eichholz – SG Gadeland/VfR 5:0 (1:0) Sechstes Spiel, sechste Niederlage. Der Knoten bei der SG Gadeland/VfR will nicht platzen. Die Niederlage fiel nach dem 2:0 höher aus, als es die Kräfteverhältnisse lange vermuten ließen. „Ich habe uns in der ersten Halbzeit besser gesehen“, sagte Rüdiger Peters.

Insbesondere das Spiel über die Außenpositionen gefiel dem SG-Coach. „Uns fehlte vielleicht aber auch etwas die Durchschlagskraft und wohl auch das nötige Glück“, so Peters. Ein Chancenplus war da, die Führung erzielten aber die Gastgeber. „Ich war mit dem Auftritt wirklich lange zufrieden, wobei wir zwingend in der ersten Halbzeit das eine oder andere Tor hätten machen müssen. Nach dem 2:0 müssen wir aber auch konstatieren, dass wir eingebrochen sind“, gab Peters auch zu.