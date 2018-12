Volleyball : SV Tungendorf hakt den Aufstieg nicht ab

Mit nur sechs Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze gehen die Männer von Trainer Jörg-Thomas Voß in die Weihnachtspause.

von shz.de

11. Dezember 2018, 18:15 Uhr

Mit einem Sieg im Rücken lässt sich Weihnachten vielleicht noch ein bisschen mehr genießen. Die Verbandsliga-Volleyballer des SV Tungendorf haben ihr Sportjahr mit einem 3:0-Erfolg beim TSB Flensburg/Adelby abgeschlossen.

Im Auswärtsspiel benötigte die Mannschaft von Trainer Jörg-Thomas Voß gerade einmal 68 Minuten. „Der Kontakt zur Tabellenspitze ist hergestellt“, freute sich der Coach.

Der Erfolg an der dänischen Grenze war nur im zweiten Satz kurz in Gefahr. Nachdem die Neumünsteraner das Match vom ersten Aufschlag an dominierten und den ersten Durchgang souverän 25:16 gewannen, wurde es in Abschnitt zwei kniffliger. Aber mit 26:24 und dem abschließenden 25:19 ließ sich der SVT die berühmte Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Dabei führte die gute Annahme zu einem flexiblen Angriffsspiel, welches die Gastgeber nur selten kontrollierten. Libero Kjell Kalthoff und Außenangreifer Marco Fölster ragten aus dem Team heraus. Mit sechs Zählern Rückstand auf die Aufstiegsplätze geht der SVT in die Pause.

SVT: Buurma, Meyn, Fölster, Halle, Schiwkowski, Köpp, Tomek, Kalthoff.

Nächster Gegner: TSV Wattenbek (A/Sonntag, 20. Januar 2019, 11 Uhr)

.

Unterdessen hat die SVT-Frauenmannschaft das Jahr in der Landesliga auf dem sechsten Platz beendet und muss den Fokus auf den Verbleib in der Liga richten. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte. Im letzten Spiel vor Weihnachten war der TSV Neustadt (0:3) eine Nummer zu groß.