Leichtathletik : Starker Ballwurf von Benedikt Thiesen

19 Kinder zeigten ihr Können beim Sportfest des Kreisleichtathletikverbandes Neumünster.

von Jörg Lühn

04. September 2018, 17:30 Uhr

Neumünster | Nach einigen Jahren Pause bot der Kreisleichtathletikverband Neumünster (KLV) wieder ein Sportfest in Einfeld an. 19 Sportler traten zum Dreikampf aus Laufen, Springen und Werfen an. „Mit der Teilnehmerzahl waren wir nicht ganz zufrieden, aber wir werden im kommenden Jahr wieder ein Sportfest anbieten und denken, dass wir die Teilnehmerzahl dann steigern können“, sagte der KLV-Vorsitzende Nico Hannemann.

Eine herausragende Leistung bot Benedikt Thiesen (LG Neumünster/LGN), der in der Altersklasse M10 stattliche 971 Punkte sammelte. Damit liegt er aktuell auf dem vierten Platz der Landesbestenliste. Besonders stark war Thiesens Ballwurf über 42 Meter. Mit noch größerer Punktzahl trumpfte Marie Pivovarov (Büdelsdorfer TSV, W10) auf. Die 1174 Punkte bringen sie auf Platz 2 der Landesbestenliste nach vorn. Über den Ballwurf erzielte sie mit 35,5 Meter die beste Einzelleistung der Mädchen. In der W11 lieferten sich Lieke Förster und Fiona Schulz (beide LG Neumünster) ein Duell Kopf an Kopf, das Förster mit 24 Punkten Vorsprung gewann.

Ergebnisliste

M7: 1. Marth Rickmer (Concordia Schönkirchen) 600 Punkte (50-m-Lauf: 9,3 Sek./Weitsprung: 2,80 m/Ballwurf: 20,0 m); 3. Jonas Vogt (LGN) 501 (9,4/ 2,50/ 15,5). M8: 1. Timo Große-Schütte (LGN) 467 (9,9/ 2,40/ 17,0); 2. Max Scheer (LGN) 426 (9,9/ 2,63/ 11,0). M10: 1. Benedikt Thiesen (LGN) 971 (8,4/ 3,66/ 42,0). M11: 1. Enis Uras (LGN) 879 (8,1/ 3,65/ 26,5); 2. Finn Herrmann (LGN) 708 (8,5/ 3,20/ 18,5).

W7: 1. Anna Sophie Schmidt (Fort. Elmshorn) 558 (9,8/ 2,24/ 12,0); 2. Lotte Schulze (LGN) 432 (10,2/ 2,15/ 7,5). W8: 1. Alicia Jürß (Gut Heil NMS) 724 (9,5./ 2,82/ 15,5). W10: 1. Marie Pivovarov (Büdelsdorfer TSV) 1174 (8,4/ 3,71/ 35,5). W11: 1. Lieke Förster 1044 (8,4/ 3,64/ 24,0); 2. Fiona Schulz (beide LGN) 1020 (8,3/ 3,65/ 22,0); 3. Johanna Graichen (Gut Heil NMS) 822 (9,0/ 3,33/ 14,5). W12: 1. Annemieke Thiesen (LGN) 931 (75-m-Lauf: 12,4/ 3,36/ 19,0).