Handball-Landesligen : Spitzenreiter SG Wift Neumünster II beweist den längeren Atem

Die Rahn-Schützlinge besiegen Altenholz II nach einem 23:25-Rückstand mit 27:25.

Avatar_shz von Lennard Jessen

03. Februar 2020, 15:41 Uhr

Einen Doppelerfolg gab es für die SG Wift in den Handball-Landesligen: Sowohl die Frauen als auch die Männer-Reserve gewannen ihre Heimspiele gegen den SV Henstedt-Ulzburg II (34:21) und den TSV Altenholz II (27:25). Leer ging dagegen die Männermannschaft der SG Bordesholm/Brügge beim TSV Alt Duvenstedt aus (25:28). Das Frauenspiel zwischen der HSG Holsteinische Schweiz und dem TSV Wattenbek II wurde auf Mittwoch, 19. Februar, verlegt (19.30 Uhr).

Landesliga Süd Frauen

SG Wift – SV Henstedt-Ulzburg II 34:21 (16:10). Wift hatte zunächst leichte Startschwierigkeiten im Duell mit der abstiegsgefährdeten HU-Reserve (4:4/5.), kam ab Mitte der ersten Hälfte aber immer besser ins Spiel. Nach einem 5:0-Lauf nach der 13. Minute (8:7) bauten die Gastgeber ihren Vorsprung deutlich aus (13:7/17.) und zwangen dabei Henstedt-Ulzburg II durch ein aggressiveres Spiel vermehrt zu Fehlern. Bis zur Pause verteidigten die Einheimischen so den Sechs-Tore-Vorsprung. SG-Trainer Gerrit Fredenhagen wies seine Mannschaft in der Halbzeit an, trotz der Führung nicht die Körperspannung zu verlieren und nicht nachzulassen. Seine Truppe setzte diese Vorgabe konsequent bis zur 51. Minute um und lag dabei zwischenzeitlich mit elf Toren in Front (26:15/47.). Nach einer Wift-Auszeit beim 26:18 (51.) fanden die Wittorferinnen wieder zurück zur Einstellung und gewannen vor nur 35 Zuschauern sehr deutlich. „Das Endergebnis war auf jeden Fall leistungsgerecht“, bilanzierte Fredenhagen kurz und knapp.

SG Wift (Tore in Klammern): von Manger – F. Beckmann (3), Ströhnisch, A. Beckmann (7), Reinert (3/davon 1 Siebenmeter), Denz (4/4), Jensen (3), Haberland (7), Meyer, Mundt (4), Ehmke (2), Albers (1), Reimers.

Nächster Gegner: TSV Wattenbek II (A/Sonnabend, 8. Februar 16 Uhr).

Landesliga Süd Männer

SG Wift II – TSV Altenholz II 27:25 (15:12). Wifts Oberligareserve bleibt Tabellenführer. Im Verlauf einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften vor 97 Zuschauern entscheidend absetzen. In den Schlussminuten vor der Pause starteten die Hausherren einen 3:0-Lauf und gingen dadurch mit einem 15:12 in die Kabine. Der Spitzenreiter kam nach dem Wiederbeginn nicht gut aus den Startlöchern, sodass die Gäste einen schnellen Ausgleich schafften (16:16/36.), ehe Wifts „Zweite“ sogar einem Rückstand hinterherlaufen musste (17:18/38., 21:23/49.). Dabei agierten die Gäste bis zur 55. Minute (23:25) stabil in der Abwehr und erfolgreich im Angriff. Ab diesem Zeitpunkt fing sich der Tabellenführer allerdings und brachte durch einen 4:0-Lauf und einen gut parierenden Torwart Sebastian Piethe, der einen Siebenmeter und mehrere hundertprozentige Chancen der Gäste entschärfte, den Sieg doch noch nach Hause. „Es war ein gutes Landesligaspiel, das von zwei starken Abwehrreihen geprägt war. Im Angriff ragten bei uns Bennet Kretschmer mit neun und Tim Rostock mit sieben Toren heraus“, resümierte Wift-II-Trainer Helge Rahn.

SG Wift II: Piethe, Hübner – Sellmer (2), Kretschmer (9/1), Steffen, Schilling (2), Tietgen (3), Gau (2), Schmitt (1), Rostock (7), Steffens (1), Blöcker, Rahn.

Nächster Gegner: SV Wahlstedt (A/Sonntag, 9. Februar 17 Uhr).

Landesliga Nord Männer

TSV Alt Duvenstedt – SG Bordesholm/Brügge 28:25 (11:11). Die erste Hälfte wurde geprägt durch Abwehr- und Torwartleistungen. Die SGBB lag dabei über weite Strecken vorn, agierte in der Abwehr sattelfest, ließ allerdings im Offensivspiel viele der sich bietenden Chancen liegen. In der 23. Minute war Bordesholms Drei-Tore-Führung (10:7) der größte Gästevorsprung, den die Einheimischen im Anschluss durch einen 3:0-Lauf prompt egalisierten (10:10/25.). Nach beiderseitigen Auszeiten ging es mit einem 11:11 in die Pause. Im Laufe der zweiten Hälfte verloren die Gäste im Angriff ein wenig den Faden und spielten zu statisch, sodass die SGBB nicht mehr den nötigen Druck auf die Duvenstedter Abwehr ausüben konnte und teilweise in Einzelaktionen verfiel. Nach der 52. Minute (22:22) war nach zunächst ausgeglichenem Spielverlauf ein Rückstand dadurch nicht mehr abwendbar, und die SGBB lief bis zum Ende hinterher. „Es war eine unnötige Niederlage, die gerade mit einer etwas besseren Leistung in der zweiten Hälfte vermeidbar gewesen wäre“, resümierte Bordesholms Trainer Jan Horstmeyer.

SG Bordesholm/Brügge: Fendt, Jansen – Bäuning (4), Großklags, Komischke (1), Mertineit (1), Riefel, Bahr (1), Zittlau (4), Lang (5), Biedermann (1), Riesenberg (1), Meister (1), Kühtz (6/2).

Nächster Gegner: Rot-Weiß Niebüll (H/Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr).