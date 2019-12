Handball : SG Wift Neumünster gibt sich vor dem Final Four kämpferisch

Im Halbfinale bekommt es der Titelverteidiger mit dem Landesligisten HSG Horst/Kiebitzreihe zu tun.

Avatar_shz von Jörg Lühn

20. Dezember 2019, 16:47 Uhr

Zum fünften Mal sind die Oberliga-Handballer der SG Wift beim Final-Four-Turnier um den Landespokal am Start. 2015 und 2018 streckten die „Bären“ den Pokal in Höhe. Ein dritter Streich an diesem Wochenende in Tarp (Treenehalle, Friedrich-Hebbel-Straße) wird vom Tabellenvorletzten der Vierten Liga nicht erwartet.

Haß und Stock blasen ins selbe Horn

Dennoch geht Wifts Geschäftsführer Michael Haß forsch an die Aufgabe heran: „Der Pokal hat einen hohen Stellenwert. Natürlich wollen wir gewinnen.“ Dabei kann Wift-Trainer Yannik Stock seine gesunden Akteure fast an zwei Händen abzählen. „Wenn ich zwei Mal nach Tarp fahren muss, will ich auch zwei Mal gewinnen“, gibt sich aber auch der 33-Jährige kämpferisch.

Den Favoritenstempel lässt er sich gerne aufs Trikot flocken. Schließlich sind die Blau-Weißen nicht nur Titelverteidiger, sondern als Oberligist auch die am höchsten spielende Mannschaft. Auf dem Weg nach Tarp schalteten sie zwei Oberligarivalen aus (HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg mit 32:27 und DHK Flensborg mit 32:26).

Bente und Hannemann fehlen eventuell nur am Sonnabend

Am Sonnabend (Anpfiff 15.30 Uhr) tauchen die „Haie“ von Landesliga-Nord-Spitzenreiter HSG Horst/Kiebitzreihe vor den „Bären“ auf. Wift muss zunächst auf sieben Akteure verzichten. Magnus Hannemann absolviert nach zweiwöchiger Krankheit einen Härtetest und wird dann in Absprache mit Stock kurzfristig über die Einsatzfähigkeit entscheiden. Lars Bente und Hannemann könnten eventuell am Sonntag zum Kader stoßen.

„Ich plane zunächst nur für das erste Spiel, und dann sehen wir weiter“, sagt Stock. Alternativen aus der in der Landesliga spielenden zweiten Mannschaft können nicht hochgezogen werden. Das Team von Helge Rahn erreichte selbst das Viertelfinale und unterlag dort dem HC Treia/Jübek mit 27:40. Im zweiten Halbfinale (Sonnabend, 18 Uhr) stehen sich die Schleswig-Holstein-Ligisten TSV Sieverstedt (Rang 3) und Treia/Jübek (Platz 11) gegenüber. Am Tag darauf folgen das Spiel um Platz 3 (13.30 Uhr) und das Finale (16 Uhr). Der Pokalsieger zieht in den DHB-Amateur-Pokal ein.

Es fehlen: Bente, M. Koslowski (beide berufliche Gründe), Ehrig (Reha), Hagelmoser, Titze (beide Trainingsrückstand), Kretschmer (nicht spielberechtigt), Liedtke (Fußverletzung).