Handball-Oberliga HH/SH Männer : SG Wift klagt über die Seuche

Trainingsbeteiligung wirft Probleme auf. Am Sonnabend stellt sich Herzhorn in der KSV-Halle vor.

von shz.de

20. September 2018, 18:30 Uhr

Neumünster | Die SG Wift hat den Lichtschalter auf der Kellertreppe der Männerhandball-Oberliga entdeckt. Zu gerne möchten die auf Rang 11 platzierten Blau-Weißen den mit 2:4 Zählern punktgleichen MTV Herzhorn, der einen Rang besser platziert ist, überholen. Das Duell dieser beiden Teams steigt am Sonnabend um 17 Uhr in der KSV-Halle. Aber im Hinterkopf der „Bären“ schwirrt eine Niederlage aus der Vorbereitung.

Hinzu kommt, dass Wift-Coach Michael Haß mit der Trainingsbeteiligung zuletzt alles andere als zufrieden war.

„Unser Kader ist schon sehr groß, aber im Moment haben wir die Seuche an den Hacken“, klagt der Coach. Zu den beruflichen Verpflichtungen einzelner Akteure kommen eine Reihe privater Termine und eben Verletzungen. Rückraumspieler Bennet Kretschmer muss sich mit seiner Muskelverletzung im Oberschenkel weiter in Geduld üben. Gleiches gilt außerdem für Yannik Liedtke, der sich am Schultergürtel verletzt hat. Erfreulich ist letztlich, dass die Grippewelle abebbte. Damit kehrten die Söhne von Trainer Haß, Moritz und Louis, ebenso wie auch Fridtjof Koslowski und Tim Kreft wieder voll in den Übungsbetrieb zurück.

Herzhorn entpuppte sich in den vergangenen Jahren als eine Art Lieblingsgegner. Die letzte Punktspielniederlage liegt jetzt schon fast neun Jahre (24:35 am 31. Oktober 2009) zurück. Danach gab es zwölf Siege und ein Unentschieden. Normal wäre das ein Grund, die ganz breite Brust zu zeigen. Aber vor einigen Wochen unterlag Wift dem MTV beim Nordsport-Cup des TuS Esingen deutlich mit 15:24. Michael Haß hatte damals nur ein reduziertes Personal zur Verfügung und traf auf einen Kontrahenten, der seine Spielweise geändert hatte. „Herzhorn deckt jetzt sehr offensiv und versucht über die erste und zweite Welle ordentlich Tempo zu machen“, weiß der Coach.

Er fordert von seinen Spielern, dass die im Training erarbeiteten Lösungen angewandt werden. Weil für den rechten Rückraum mit Lars Bente nur noch ein Linkshänder zur Verfügung steht, favorisiert Michael Haß wie bereits in Ellerbek die Rechtshändervariante. „Wichtig wird außerdem eine konzentrierte Abwehrarbeit sein“, plant Trainer Haß zunächst die 6:0-Formation, in der Kreft im Innenblock mit Niklas Kadenbach agieren soll, weil Matthias Koslowski fehlt. Erst im Verlaufe des Spiels soll möglicherweise noch die 5:1-Deckung mit Fridtjof Koslowski in der Spitze zur Anwendung kommen.

Es fehlen: Fleischer, Hannemann, M. Koslowski, Schmidtke (alle private Gründe), Kretschmer, Liedtke (beide Muskelverletzung), Stahl (noch zwei Spiele gesperrt), Stock (Reha nach Kreuzbandriss). – Duelle 2017/18: Wift gewann zu Hause mit 21:18 und beim MTV Herzhorn mit 33:21. – Außerdem spielen: Sonnabend, 17 Uhr: Esingen – Hürup; Sonnabend, 18 Uhr: SG Hamburg-Nord – Eider Harde; FC St. Pauli – HG Hamburg-Barmbek; AMTV Hamburg – Schülp/Westerrönfeld/RD; Sonnabend, 20 Uhr: VfL Bad Schwartau II – THW Kiel II; Sonntag, 15.30 Uhr: HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve – Ellerbek.