Schach : Quartett des SC Agon Neumünster bei den deutschen Meisterschaften

Für die Youngster aus der Schwalestadt reicht es nicht für vordere Platzierungen. Jörg Harm bleibt Vereinsvorsitzender.

Willingen | Ein schönes Erlebnis waren für vier junge Schachspieler des SC Agon die deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen, auch wenn die ganz großen sportlichen Erfolge ausblieben. Sieben Tage lang ging der Nachwuchs im Sauerland an die Bretter. Daniela Kopylov am Ende stark In der Altersklasse U 12 weiblich belegte Agons Diana Kopylov mit vier Punkte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.