PSV bremst seinen Absturz

Fußball-Oberliga: Zur Premiere des neuen Trainers Boy gibt es einen 3:1-Erfolg im Kellerduell mit Inter Türkspor Kiel

27. Oktober 2019, 17:59 Uhr

Neumünster | Der Polizei-SV Union hat sich geschüttelt und bei der Premiere seines neuen Trainers Sven Boy das Paket der sechs Niederlagen in Folge (5:21 Tore) wie eine lästige Fliege abgestreift. Im Duell zwischen dem Viert- und dem Drittletzten der Fußball-Oberliga feierten die gegen Inter Türkspor Kiel mit 3:1 (1:1) siegreichen „Ordnungshüter“ ihren dritten Heimerfolg in dieser Saison und verhinderten damit den Absturz auf einen Regelabstiegsplatz. Kurios: Der PSV landete alle seine bisherigen fünf Siege in dieser Serie an einem Sonntag.

Die Partie nahm in der siebten Minute erste Fahrt auf. Bei einem PSV-Angriff wurde Grady Zinkondo kurz vor dem Kieler Sechzehnmeterraum von Warhell Amadi gelegt. Die Kugel rollte weiter zu Patrick Fürst, der ins Tor traf. Der vermeintliche Vorteil entpuppte sich jedoch als Abseitsstellung von Fürst, sodass Schiedsrichter Dajinder Pabla im Nachhinein noch auf Freistoß entschied. Mit diesem scheiterte Paul Falk an Hüsnü Özdemir. Das erste Tor des Tages erzielten die Gäste. Kastriot Alija setzte sich erst gegen Florian Foit durch, schlug noch einen Haken und schoss dann ein – 0:1. Der PSV antwortete mit einem Kopfball von Foit, der knapp übers Kieler Tor strich (28.), sowie einem 17-Meter-Schuss von Fyn Claasen, der in Özdemir seinen Meister fand (34.). Als alles auf einen Pausenrückstand der Hausherren hinauslief, verlieh eine Aktion von Fürst – für die einen clever, für die anderen dreist – der Partie doch noch ein anderes Resultat. Im Duell mit dem zurückziehenden Amadi ließ Fürst sich fallen – es „roch“ ganz stark nach einer Schwalbe vom Allerfeinsten. Pabla pfiff und zeigte auf Intervention seines Assistenten Leon Andresen zum Entsetzen der Gäste auf den Punkt. Timo Barendt nutzte das vermeintliche Geschenk zum 1:1 (45.). „Ich bin von meinem Gegenspieler berührt worden“, gab Fürst später zu Protokoll.

Den „Polizisten“ verlieh der Treffer den nötigen Rückenwind für die von teils fürchterlichen Regenschauern geprägte zweite Hälfte. Als es gerade wieder schüttete, stellte Grün-Weiß die Weichen auf Sieg. Nach einem Eckstoß schaltete Claasen am schnellsten – 2:1 (52.). Diverse Nickligkeiten und Fouls kennzeichneten das Kellerduell, in dem sich insbesondere die Gäste benachteiligt fühlten. „Welchen Auftrag hast du heute mitbekommen?“, raunzte nach rund einer Stunde Kiels Trainer Özcan Atasoy den Unparteiischen Pabla an. Nachdem Özdemir Marvin Kehl gefoult hatte, verhängte Pabla zu Recht einen zweiten Strafstoß. Barendt verwandelte auch diesen (3:1/69.) und sorgte für Ruhe in den Reihen der kriselnden Platzherren. Der Frust der Gäste spiegelte sich in einer Szene wider: Driton Gashi hatte nicht ansatzweise die Chance, an den Ball zu kommen, säbelte Nico Bruns um und sah folglich Rot (90.).

„Wir sind ganz klar benachteiligt worden“, ereiferte sich Gästecoach Atasoy, „gleiche Szenen wurden nicht gleich bewertet“. PSV-Debütant Boy konstatierte: „Das war das erste von acht möglichen Erfolgserlebnissen bis Weihnachten. Ich verlange keineswegs, dass wir alle Partien gewinnen, kann es aber erwarten.“