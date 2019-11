Tennis : Pflichtsieg für THC-Neumünster-Herren

Die Damen von Olympia Neumünster werden auf dem Sofa Meister.

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 16:50 Uhr

Die Herren 50 des THC Neumünster haben mit dem Auswärtssieg in Osnabrück einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt in der Tennis-Regionalliga Nord-Ost gemacht. Eine bittere Schlappe mussten die Regionalliga-Herren 55 des THC Waldenau quittieren. Derweil feierten die Damen 60 des MTSV Olympia quasi auf dem Sofa den Titel in der Regionalliga. Die Schwalestädterinnen waren am letzten Spieltag spielfrei und durften jubeln, weil der SV Blankenese durch den 4:2-Heimsieg über Bremerhaven nicht über Platz zwei hinauskam.



Herren 50



Osnabrücker THC – THC 0:6 Der THC landete in Niedersachsen einen wichtigen Pflichtsieg. „Das war für uns ein ganz entscheidender Schritt“, bilanzierte Mannschaftsführer Achim Funk, der erstmals in dieser Saison mit von der Partie war sein Match bis zum 6:2, 5:4 komplett im Griff hatte. Durch eine strittige Entscheidung ließ sich der Neumünsteraner etwas aus der Ruhe bringen, war pünktlich zum Match-Tie-Break wieder voll auf Sendung. In einem spektakulären Spitzeneinzel mit echtem „Hochgeschwindigkeits-Tennis“ setzte sich Stephan Kammerer knapp durch. Stefan Meiners und Olaf Storr agierten hoch konzentriert und sorgten für das 4:0 nach den Einzeln. Auf die Doppel wurde verzichtet.





Statistik: Bringmann – Kammerer 4:6, 7:6, 9:11, Siebe – Meiners 3:6, 1:6, Helmich – Storr 3:6, 0:6, Holthaus – Funk 2:6, 7:5, 3:10, Doppel: 0:2. – Weiteres Ergebnis: Harburger TB– Hamburger SV 6:0. – Nächster Gegner: Harburger TB (H/Samstag, 13. Januar 2020, 13 Uhr).



Herren 55

SuS Waldenau – THC 4:2 Jetzt wird’s im Kampf um den Klassenerhalt richtig eng. Der THC musste in Pinneberg eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen, wobei die Neumünsteraner deutlich gehandicapt anreisten. Karsten Weber war an der Wade verletzt und in seinen Bewegungen deutlich eingeschränkt. Zudem musste sich Stefan Mühlstädt gegen die „menschliche Ballwand“ Ralph Seemann geschlagen. Alan Rasmussen siegte wie so oft souverän, doch Roul Warmbold ließ in seinem Match zu viele Chancen ungenutzt. Im Match-Tie-Break konnte er eine 3:0-Führung nicht nutzen, kämpfte sich auf 8:9 heran, ehe Martin Mazurek mit einem spektakulären Rückhand-Longline-Schuss den wichtigen dritten Punkt für Waldenau holte. In den Doppeln waren Warmbold/Mühlstädt letztlich chancenlos.



Statistik: Willmann – Rasmussen 3:6, 2:6, Dannenberg – Weber 6:0, 6:3, Mazurek – Warmbold 6:4, 3:6, 10:8, Seemann – Mühlstädt 6:4, 6:1 Doppel: 1:1. – Weiteres Ergebnis: TC Blau-Weiß Delmenhorst – TC Westerland 2:4. – Nächster Gegner: TC Westerland (H/Samstag, 30.November, 13 Uhr).



Damen 60

Abschlusstabelle: 1. MTSV Olympia Neumünster (6:2 Punkte/15:9 Matches/33:23 Sätze), 2. SV Blankenese (6:2/14:10/30:22), 3. MTV Jever (4:4/14:10/31:23), 4. Bremerhavener TV v. 1905 (3:5/12:12/26:25), 5. Eichenhof (1:7/5:19/12:39).