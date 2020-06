1. Badminton-Bundesliga : Olympia, WM und EM: Blau-Weiß Wittorf Neumünster holt Neuzugang mit großen Zielen

Matthias Kicklitz entscheidet sich für die Schwalestädter und sieht seinen künftigen Club nicht als Durchgangsstation.

Avatar_shz von Jörg Lühn

09. Juni 2020, 17:35 Uhr

Team-Manager Ralf Treptau rüstet Blau-Weiß Wittorf für die neue Saison in der 1. Badminton-Bundesliga auf. Mit Matthias Kicklitz könnte ein großer Fang gelungen sein, schließlich wurde er von der ganzen Liga gejagt. Der 18-Jährige, der zuletzt für den Horner TV in der 2. Bundesliga Nord spielte und in der Altersklasse U 19 im Einzel, Doppel und Mixed alle drei deutschen Titel gewann, stand schon lange im blau-weißen Notizblock.

Herr Kicklitz, wie ist die Idee geboren, zu Blau-Weiß Wittorf zu wechseln?

Kicklitz: Ganz einfach: Ralf Treptau kam auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, bei Wittorf zu spielen.

Was gab letztlich den Ausschlag für Ihre Zusage?

Kicklitz: Es gab mehrere Gründe. Ich möchte gerne viele Spiele auf hohem Niveau bestreiten. Außerdem kenne ich den Verein und mehrere Spieler bereits und wollte im Norden bleiben.

Herr Treptau, wie sind Sie auf den jungen Mann aufmerksam geworden?

Treptau: Matthias ist kein Unbekannter und schon seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Badmintonszene. Da er ein schleswig-holsteinischer Spieler ist, habe ich in den vergangenen Jahren natürlich seine Entwicklung immer aufmerksam verfolgt.

Was versprechen Sie sich von ihm?

Treptau: Zunächst einmal freuen wir uns sehr, dass sich so ein großes Talent unserem Verein angeschlossen hat. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner offenen, sympathischen Art und seiner positiven Einstellung absolut in das Team passt. Trotz des jungen Alters gehe ich davon aus, dass er bereits in der kommenden Saison im Herreneinzel wichtige Punkte beisteuern kann. Da Matthias zudem in den Doppeldisziplinen gute Qualitäten hat, wird er auch dort eine große Hilfe sein.

Einige Sportarten haben ein „Return-to-play-Konzept“ entworfen. Wie sieht es beim Badminton aus?

Treptau: Bezogen auf den Trainingsbetrieb befinden wir uns seit dem 25. Mai bereits wieder in der Sporthalle. Wir halten uns dabei an die Empfehlungen des Deutschen Badmintonverbandes unter Beachtung der „Zehn Leitplanken“ des Deutschen Olympischen Sportbundes und natürlich an die Vorgaben der Stadt Neumünster. Der Bundesligastart ist auf den 18. Oktober terminiert. Bis dahin sind es noch vier Monate. Wir hoffen natürlich, dass bis dahin ein weitgehend normaler Spielbetrieb wieder möglich ist.

Herr Kicklitz, standen die Clubs aus der Bundesliga bei Ihnen Schlange?

Kicklitz: Ich hatte tatsächlich mehrere Angebote aus der 1. Bundesliga, aber auch aus der dänischen Liga.

Wann haben Sie angefangen, Badminton zu spielen?

Kicklitz: Als Fünfjähriger in Büchen. Ich bin durch meine Eltern dazu gekommen. Beide haben auf hohem Niveau gespielt, meine Mutter war sogar Dänische Meisterin.

Sie bauen 2021 ihr Abitur in Hamburg, warum ist Wittorf vor einer möglicherweise großen Karriere mehr als eine Durchgangsstation?

Kicklitz: Wittorf ist mehr. Ich möchte gerne im Norden bleiben und Erfolg mit dem Verein haben.

Herr Treptau, gehen Sie mit der Kicklitz-Verpflichtung den Weg „Back to the roots“, soll heißen: Bauen Sie vermehrt auf junge Spieler aus dem Land?

Treptau: Unser Wunsch und Ziel ist schon immer gewesen, junge Spieler aus dem Verein oder dem Umfeld in das Bundesligateam einzubauen. Aber auf Grund des extrem hohen Leistungsniveaus ist dies nicht so einfach zu realisieren. Wir freuen uns umso mehr, dass Matthias sich für uns entschieden hat. Und mit Philipp Nebendahl wird noch ein weiterer junger deutscher Spieler aus den eigenen Reihen in der anstehenden Saison seine Chance bekommen.

Herr Kicklitz, welches sind die nächsten Ziele, die Sie anstreben?

Kicklitz: Meine nahe liegenden Ziele in der U 19 sind EM-Gold in Polen und eine WM-Medaille in Neuseeland. Langfristig will ich Olympia-Gold in Paris gewinnen.

Wie lassen sich diese Wünsche Ihres sehr ehrgeizigen Neuzugangs erfüllen, Herr Treptau?

Treptau: Mit Matthias und natürlich Bjarne Geiss haben wir jetzt gleich zwei junge deutsche Spieler im Team, die international schon tolle Erfolge feiern konnten und die mit den Olympischen Spielen ein großes Ziel vor Augen haben. Wir hoffen sehr, für dieses Vorhaben individuelle Förderer zu finden.