Leichtathletikszene jubelt : Neumünster musste so lange warten

Maike Haiduk gewinnt deutschen Meistertitel im Blockwettkampf mit neuer Bestleistung.

von shz.de

12. August 2019, 15:12 Uhr

Riesengroße Freude bei Meike Haiduk und der Leichtathletik-Szene in Neumünster. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Lage siegte das Nachwuchstalent der LGN überraschend im Blockwettkampf Sprint und Sprung der Altersklasse der 15-Jährigen.

Haiduk krönte damit eine glanzvolle Saison, in der sie sieben(!) Landesmeisterschaften und mehrere vordere Platzierungen bei norddeutschen Titelkämpfen errang. Erstmals seit 2014, als Henrik Hannemann über die Hürden und im Sprint dominierte, ging wieder einen nationalen Leichtathletik-Titel in die Schwale-Stadt.

Bereits in der ersten Disziplin, dem Speerwurf, legte Meike Haiduk die Grundlage für ihren späteren Erfolg. Sie schleuderte das 500-g-Gerät auf 36,76 m, stellte damit eine neue Bestleistung auf (bisher 34,45 m) und distanzierte die spätere Zweite, Lia Flotow aus Rostock, die nur auf 21,49 m kam, deutlich. „Wir haben in der letzten Zeit fast ausschließlich mit dem Speer trainiert, weil wir wussten, dass vor allem hier wertvolle Punkte zu holen sein würden,“ erklärte Trainer Carsten Ausborn die Steigerung seines Schützlings. Eine Einschätzung die sich als genau richtig herausstellen sollte.

Über 80 m Hürden (12,20 Sek.) und im Weitsprung (5,26 m) kam die Neumünsteranerin dicht an ihre Bestleistungen heran und lag damit nach dem dritten Durchgang in Führung. Diese musste sie dann aber nach ihrer schwächsten Disziplin, dem 100-m-Sprint, abgeben, in der sie 13,34 Sek. erzielte. So musste der letzte Wettbewerb, der Hochsprung, entscheiden. Und das ist nun einmal Haiduks Paradedisziplin. Mit soliden 1,67 m sprang sie deutlich höher als die bis dahin Führende, Ida Schwering aus Münster, die lediglich 1,52 m überwinden konnte. So siegte Haiduk am Ende deutlich mit 2852 Punkten – natürlich neue Bestleistung – vor Lia Flotow, die auf 2795 Punkte kam.

Es sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass beide vom Pech der eigentlichen Favoritin Vivien Ernst (SV Wesenberg) profitierten, die beim 80-m-Hürdenlauf gestürzt war. „Nach dem Ende des Wettkampfs hatte ich noch gar nicht realisiert, was geschehen war. Erst bei der Siegerehrung ist mir klargeworden, dass ich in Deutschland ganz vorne bin“, erklärte die Schülerin, die die 10. Klasse der GS Brachenfeld besucht, stolz. Ihrer Meinung nach war vor allem ihre Ausgeglichenheit ausschlaggebend für den Erfolg. Dazu kam die Tatsache, dass sie völlig ohne Druck in den Wettkampf gegangen sei, schließlich hatte die 15-Jährige doch höchstens einen Platz unter den ersten fünf oder sechs erwartet. Das sahen Trainer Ausborn, Bruder Lukas sowie Mutter Martina, die die Athletin in Lage nach allen Kräften unterstützten, genauso.

Schon im Alter von vier Jahren habe Meike mit der Leichtathletik begonnen, als sie zum ersten Mal die Prüfung für das Sportabzeichen abgelegt hätte, erklärte ihre Mutter. Meike sei dadurch in die Gruppe um den LGN-Kindertrainer Reinhold Blumenthal geraten, wo ihr die Übungsstunden immer sehr viel Spaß gemacht hätten. Später seien dann unter dem Jugendcoach Peter Malinowski die Grundlagen für die heutigen Leistungen gelegt worden. Und seit dessen Ausscheiden habe der jetzige Trainer Carsten Ausborn für den „Feinschliff“ gesorgt.

Große Freude herrscht natürlich auch bei Meike Haiduks Stammverein, dem TSV Gadeland. „Ein Riesenerfolg für Meike. Und es ist der erste deutsche Meistertitel für unseren Verein“, freute sich der Vorsitzende Lutz Törper.