Tennis : Mühlstädt rettet das Remis

Das Unentschieden gegen Spitzenreiter macht den Herren 55 vom THC Neumünster Mut für den letzten Spieltag.

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 15:49 Uhr

Das wird eine richtig enge Kiste. Für die Herren 55 des THC Neumünster ist in der Tennis-Regionalliga Nord-Ost einen Spieltag vor Toreschluss zwischen Platz zwei und auch dem Abstieg in die Nordliga noch alles möglich. Allerdings darf das 3:3-Unentschieden gegen den bis dahin noch verlustpunktfreien TC Westerland durchaus als Erfolg gewertet werden.



THC Neumünster – TC Westerland 3:3 Zum Auftakt bezogen die Neumünsteraner eine klare Niederlage, denn Karsten Weber stand gegen den aufschlagstarken Jörg Bußmann auf verlorenem Posten. Stefan Mühlstädt bezwang seinen unangenehmen Kontrahenten dank eines kampfstarken Auftritts im Match-Tie-Break. Alan Rasmussen dominierte sein Spitzeneinzel nämlich in gewohnter Manier, doch Roul Warmbold musste eine knappe Niederlage einstecken. Die Nummer drei des THC leistete sich gegen den konterstarken Ralf Möller zu viele vermeidbare Fehler und konnte eine Führung im Tie-Break des ersten Satzes nicht nutzen. Der THC hat am letzten Spieltag das Schicksal in der eigenen Hand.





Statistik: Rasmussen – Bender 6:2, 6:0, Weber – Bußmann 1:6, 1:6, Warmbold – Moeller 6:7, 5:7, Mühlstädt – Friedrichsen 6:4, 3:6, 10:4, Doppel: 1:1. – Weiteres Ergebnis: TC Blau-Weiß Delmenhorst – Eimsbütteler TV 4:2. – Nächster Gegner: TC Blau-Weiß Delmenhorst (H/Sonnabend, 7. Dezember, 13 Uhr).





Nordliga



Abschlusstabelle Herren 60: 1. TC Barsbüttel (8:0 Punkte/20:4 Matches/42:13 Sätze), 2. TC Schwülper (6:2/19:5/39:13), 3. TSV Gadeland (3:5/7:17/18:37), 4. Harburger Turnerbund (2:6/8:16/19:36), 5. THC Ahrensburg (1:7/6:18/20:39).