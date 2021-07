Olympische Spiele : Mona Barthels spontaner Tokio-Trip

Neumünsteranerin nach Verzicht von Angelique Kerber für olympisches Tennis-Turnier nominiert.

Neumünster | Diese Nachricht erforderte allergrößte Spontaneität. Mona Barthel wurde kurzfristig für die am 23. Juli beginnenden Olympischen Spiele in Tokio nominiert. „Ich freue mich riesig. Das ist etwas Besonderes, eine große Ehre“, sagt die Tennis-Spielerin aus Neumünster. Am Donnerstagvormittag hatte ihr Telefon geklingelt. Am anderen Ende der Leitung: Klaus E...

