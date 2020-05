Fußball : Marvin Baese vom PSV Neumünster nach Krempe

Für den 28-jährigen Allrounder heißt es „zurück zu den Wurzeln“.

Avatar_shz von Gunther Schöniger

15. Mai 2020, 19:17 Uhr

Fußball-Verbandsligist TuS Krempe, in der zurückliegenden Saison Konkurrent der drei Neumünsteraner Vertreter TuS Nortorf, PSV II und SG Padenstedt in der West-Staffel, meldet einen interessanten Neuzugang für die kommende Serie. Marvin Baese (28) kehrt nach vielen Jahren in der Oberliga zu seinem Stammverein zurück. Der Allrounder wurde einst bei der SG Wellenkamp/Krempe ausgebildet. Zuletzt spielte der Sonnyboy für den PSV Neumünster. Außerdem waren der Heider SV, der VfR Neumünster, der FC Elmshorn und der VfL Pinneberg höherklassige Stationen von Baese.