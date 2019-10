Fußball : Landesligisten aus Neumünster bieten Mitfahrgelegenheiten an

VfR-Fans chartern einen Bus nach Pansdorf, der SVT lässt seine Anhänger nach Travemünde mitreisen.

von Arne Schmuck

24. Oktober 2019, 18:22 Uhr

Wer Lust darauf hat, am Sonnabend einen der beiden Neumünsteraner Fußball-Landesligisten zu einem Auswärtsspiel zu begleiten, dem kann geholfen werden. Denn gleich beide Clubs bieten eine Mitfahrgelegenheit an.

Spiele zwischen dem VfR und dem TSV Pansdorf zählten in den 1990er-Jahren zu den heißen Duellen in Schleswig-Holstein. Am Sonnabend treffen die beiden nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder aufeinander. Aus diesem Anlass haben VfR-Fans einen Bus gechartert, der um 11.30 Uhr beim Finanzamt abfährt. Spielbeginn in Pansdorf ist um 14 Uhr. Wer Lila-Weiß beim Spitzenreiter der Landesliga Holstein unterstützen möchte, kann für nur fünf Euro mitfahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der SV Tungendorf lässt sich ebenfalls nicht lumpen. Für das Auswärtsspiel beim TSV Travemünde (Anstoß: Sonnabend, 14 Uhr) bieten die Blau-Weiß-Roten eine Mitfahrgelegenheiten im Mannschaftsbus an. Die Abfahrt erfolgt um 11 Uhr beim Sportzentrum am Süderdorfkamp. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person, eine Anmeldung ist auch beim SVT nicht erforderlich.