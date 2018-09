Leichtathletik : Kai Wagner sorgt für Glanzlicht beim Kiel-Lauf

Der Neumünsteraner schafft über 10,4 km Gesamtplatz 20 unter fast 4000 Finishern.

von Bernd Damerow

11. September 2018, 18:45 Uhr

Kiel | Bei guten Witterungsbedingungen fanden sich über 10 000 Athleten ein, um auf verschiedenen Distanzen des 31. Kiel-Laufs an den Start zu gehen. Mehrere Aktive aus der Schwalestadt erzielten dabei gute Platzierungen und Zeiten. Im Lauf über 10,4 km, der mit fast 4000 Finishern sehr stark besetzt war, landete Kai Wagner (Hans Wagner Running Team) in 39:26 Min. auf einem hervorragenden 20. Platz. In der ebenfalls stark frequentierten Männerhauptklasse war dies der elfte Platz. Im Halbmarathon belegten die vier Starter der LG Neumünster vordere Plätze. Udo Naß schaffte es als 47. des Gesamtlaufs, seine Altersklasse M 60 in 1:28:18 Std. für sich zu entscheiden. Bei der Siegerehrung der AK M 65 standen gleich zwei Athleten der LGN auf dem Treppchen. Sieger wurde Fred Stahl in 1:39:56 Std., Abib Aliji holte in 1:45:40 Std. Bronze. Im Gesamtfeld waren dies die Plätze 172 und 314. Stahl nahm diesen Lauf zur Vorbereitung seines Starts am kommenden Sonntag bei den Weltmeisterschaften der Senioren in Malaga. Jan Arnold (LGN) errang einen respektablen 41. Gesamtplatz und wurde in 1:25:47 Std. Zweiter in der AK M 50. Er musste nur Michael Stoll (Borener SV/1:24:18 Std.) den Vortritt lassen.

Weitere Ergebnisse der Neumünsteraner:

10,4 km: 571./28. M 55 Roman Schwarz (Leserkreis Daheim) 50:48 Min.; 645./86. M 45 Michael Rieper 51:31 Min.; 646./78. M 40 Marcel Neelsen 51:31 Min.; 1003./129. M 45 Frank Henning 54:15 Min.; 1065./66. W Sandra Grabandt (alle Stadtwerke) 54:40 Min.; 1408./12. M 65 Norbert Schmidt 56:56 Min.; 1529./13. W 55 Dorit Wagner 57:37 Min.; 1533./117. W Sophie Wagner (beide Hans Wagner Running Team) 57:38 Min.; 1993./4. M 75 Hans-Jürgen Riesenberg (Gut Heil) 1:00:08 Std.; 2694./295. M 50 Rainer Link (Bofrost) 1:05:11 Std.; 3482./7. M 75 Sigurd Sump (LGN) 1:14:37 Std. – Halbmarathon: 740./74. M 60 Jens Wagner (Hans Wagner Running Team) 2:00:34 Std.