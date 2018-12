Ehrung : Jung und Alt vereint

Die Stadt Neumünster holt Talente und verdiente Recken auf die große Bühne.

Es war annähernd die gesamte Palette der sportlichen Aktivitäten in Neumünster vertreten, als am Freitagabend die Stadt im Hotel Prisma ihre traditionelle Sportlerehrung vornahm. Im Fokus standen neben 14 Athleten und einer Mannschaft des Jahres auch vier Funktionäre.

Erwartungsgemäß räumten einmal mehr die Badmintonspieler von Wittorf groß ab. Neben Lucas Bednorsch, Bjarne Geiss und Stine Küspert, die auch als Individualsportler ausgezeichnet wurden, stand die in die 1. Bundesliga aufgestiegene Mannschaft der Blau-Weißen im Fokus. Dem Team wurde die Ehre zuteil, sich den Preis als Mannschaft des Jahres abholen zu dürfen. Die Wittorfer ernteten dann auch den ersten Applaus des Abends – allerdings nicht für den großartigen Erfolg, sondern weil sie es geschafft hatten, nach einer stressigen Anreise die Runde im Hotel Prisma mit 25-minütiger Verspätung zu komplettieren. Ein Stau auf der Autobahn hatte seine Spuren hinterlassen.

Mit Bednorsch und Geiss fehlten zwei Wittorfer wegen sportlicher Verpflichtungen ebenso entschuldigt wie Tennisprofi Mona Barthel, die in den USA studierende Johanna Schulz (Leichtathletik) und der zurzeit in Portugal trainierende Kanute Richard Lange. „Mein Sohn war eigentlich mal ein Sport-Legastheniker“ gab Langes Mutter Stella preis und sorgte für einen der ersten Lacher an der Max-Johannsen-Brücke.

Besonders bemerkenswert: Am Freitag wurden drei Athleten beziehungsweise Funktionäre geehrt, die bereits ihren 80. Geburtstag gefeiert haben. Mit Toni Krüger, der am 25. September dieses Jahres „genullt“ hatte, durfte einer die große Bühne betreten, der immer wieder unter Beweis stellt, dass man selbst im gesetzten Alter noch Höchstleistungen erbringen kann. Vier Mal Bronze bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Senioren waren Krügers dicke Ausrufezeichen im Jahr 2018. Noch zwei Jahre älter als der Gut-Heiler sind die Funktionäre Monika Heuer (Behinderten-Sportgemeinschaft) und Carsten Rathje (Ruder-Club), die seit Ewigkeiten ihren Vereinen nicht nur die Treue halten, sondern maßgeblich an deren Entwicklung mitarbeiten.

NDR-Moderator Fabian Wittke entlockte den Aktiven in gewohnt charmant-witziger Form so manch interessantes Statement. Die 19-jährige Küspert etwa verriet, dass eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ihr ganz großes Ziel sei. Für Aufklärung in Sachen Schießsport indes sorgte der Schütze Manfred Ehlers. Der 67-Jährige wurde 2018 in Schweden Europameister in der Klasse PPC 1500 (Precision Pistol Competition = Präzisions-Pistolen-Wettbewerb 1500/150 Schuss auf eine Auflage).

Die Ehrungen der Stadt Neumünster im Überblick:

Sportplakette in Silber: Stine Küspert (Blau-Weiß Wittorf/Badminton). – Sportplakette in Bronze: Lucas Bednorsch (Blau-Weiß Wittorf/Badminton), Manfred Ehlers (Schützenverein/Schießsport), Emily Kern (Gesundheits- und Rehasport/Karate), Toni Krüger (Gut Heil/Leichtathletik), Jürk Sander (SV Tungendorf/Kegeln), Nele Siegmeier (FTN bzw. Tri-Team/Triathlon). – Jugendsportplakette in Bronze: Joshua Finkbeiner (EKN/Kanusport), Jette Stern (LGN/Leichtathletik), Carlene Tensfeldt (EKN/Kanusport). – Sachpreis für wiederholte Leistungen: Mona Barthel (TEC Waldau Stuttgart/Tennis), Bjarne Geiss (Blau-Weiß Wittorf/Badminton), Richard Lange (EKN/Kanusport), Johanna Schulz (SC Rönnau/Leichtathletik). – Mannschaft des Jahres: Blau-Weiß Wittorf (Badminton-Erstligist). – Ausgezeichnete Funktionäre: Ute Freund (Gut Heil/Turnen, dazu Engagements im KSV und LSV), Monika Heuer (Behinderten-Sportgemeinschaft/jahrzehntelanges Vorstandsmitglied), Carsten Rathje (Ruder-Club/zahllose Verdienste im Verein), Norbert Tripmaker (Kreiskeglerverband/Funktionär über Jahrzehnte hinweg).