Wer sind die besten Mannschaften im Seniorenbereich?

von Arne Schmuck

23. Februar 2019, 10:00 Uhr

Boostedt | Die Sigfried-Steffensen-Halle an der Boostedter Twiete ist am Sonntag ab 10 Uhr Schauplatz der Tischtennis-Landesmannschaftsmeisterschaften im Seniorenbereich. Die Damenteams spielen in dieser Finalrunde als Zweier-, die Herrenteams als Dreiermannschaften.