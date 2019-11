Fußball-Landesliga Holstein : Historischer Tiefstwert beim Spiel des VfR Neumünster

Nie zuvor in der Clubhistorie sahen weniger Zuschauer als beim 4:0 in Neustadt eine Meisterschaftspartie von Rasensport.

Arne Schmuck

10. November 2019, 15:56 Uhr

Vor diesem VfR braucht der SV Tungendorf keine Angst zu haben, wenn am kommenden Sonntag um 14 Uhr an der Geerdtsstraße das große Ortsderby in der Fußball-Landesliga Holstein angepfiffen wird. Ohne einen Hauch von Glanz erledigte Rasensport zum Rückrundenstart seinen Job bei der SG Neustrand und gewann beim einsamen Schlusslicht mit 4:0 (3:0). Für die Ostholsteiner war es die 16. Niederlage im 16. Spiel, wobei sie nur drei Mal knapper verloren als gegen Lila-Weiß, während die „Veilchen“ im Mittelfeld der Tabelle – bei einer mehr absolvierten Partie – wieder am SV Tungendorf vorbeizogen.

Khemiri trifft doppelt

Die vier Treffer für die von Beginn an erwartungsgemäß haushoch überlegenen Schwalestädter erzielten Issam Khemiri (5., 49.), Sabri Nasri (26.) und Idris Alioua (42.). Letzterer visierte zudem einmal das Quergestänge an (18.). Neustrand, das nur zwölf Mann aufbieten konnte und nach einer Verletzung von Kassem Ganem in der Schlussviertelstunde mangels Personals zu zehnt agieren musste, kämpfte tapfer und touchierte trotzdem zu keinem Zeitpunkt des Spiels die Grenzen der Fairness.

Der eingewechselte A-Jugendliche Florian Blume hätte beinahe sogar ein Ehrentor markiert, sein Kopfstoß auf Rechtsflanke von Fabio Gravile klatschte jedoch ebenfalls an den Querbalken (79.). Die VfR-Anhänger honorierten den Auftritt der Einheimischen und verabschiedeten Neustrand nach dem Abpfiff mit Applaus und aufmunternden Worten in die Kabine – eine richtig schöne Geste!

Bisheriger Minusrekord war mehr als 25 Jahre alt

Die mitgereisten Gästefans hatten darauf gehofft, erstmals seit dem 6. März 1955 (!) wieder einen zweistelligen Sieg des VfR zu erleben. Seinerzeit hatte Rasensport in der Landesliga (damals höchste Spielklasse) den Ortsrivalen FC Union mit 14:0 abgefertigt. Nie mehr schoss Lila-Weiß danach zehn Tore oder mehr, wohingegen die zu Saisonbeginn neu gegründete SG Neustrand bereits vier zweistellige Packungen in der Hinrunde bezogen hatte.

Dennoch geht der Auftritt der „Veilchen“ auf dem Kunstrasenplatz am Neustädter Gogenkrog in die Annalen ein. Denn nie zuvor wohnten so wenige Zuschauer einem VfR-Meisterschaftsspiel bei wie dort. Handgezählte 45 Besucher, fast alle davon aus Neumünster, toppten die bisherigen Tiefstwerte in der Clubhistorie, die in der Saison 1993/94 innerhalb von drei Tagen zu Stande gekommen waren. Zu den Verbandsligaspielen (damals höchste Landesklasse) bei Holstein Kiel II am 17. April 1994 und zwei Tage später bei der SV Friedrichsort hatten sich jeweils nur 70 Unentwegte verirrt.

Trainer Yilmaz bemängelt Offensivleistung

„Wir haben eine Pflichtaufgabe gelöst“, stellte VfR-Trainer Abdul Yilmaz am Sonnabend fest, „wobei Neustrand mit elf Mann verteidigt hat, dementsprechend schwierig zu bespielen war“. Der 32-Jährige ärgerte sich über die in der Tat frappierende Harmlosigkeit seiner Offensive: „Wir haben versucht, mit Geduld über die Außen zu kommen. Das hat noch einigermaßen funktioniert. In der Box allerdings waren wir viel zu ungefährlich. Aber wir stehen ja auch erst am Anfang unserer Neuausrichtung, eigentlich bräuchten wir jetzt eine Vorbereitung mit ganz vielen Testspielen.“

SG Neustrand – VfR Neumünster 0:4 (0:3)

SG Neustrand: Grönzin – Junge, Matzen, N. Schmidt (46. Blume), Desaga – Bolbrinker, Jäger – Ferreira, Preus, Ganem – Gravile.

VfR Neumünster: Newe – Weidemann (64. T. Alioua), Möller, Lututala (57. Thullesen), Block – Stoltenberg, Khemiri – Nasri, O. Schmidt (57. Cakir), Hirsch – I. Alioua.

Schiedsrichter: Köcher (FC Langenhorn). – Zuschauer: 45. – Tore: 0:1 Khemiri (5.), 0:2 Nasri (26.), 0:3 I. Alioua (42.), 0:4 Khemiri (49.). – Bes. Vork.: Neustrand beendet das Spiel zu zehnt, weil Ganem verletzt ausscheidet und kein Auswechselspieler mehr zur Verfügung steht (76.). – Beste Spieler: Preus – Möller. – Nächster VfR-Gegner: SV Tungendorf (H/ Sonntag, 17. November, 14 Uhr).