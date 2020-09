Tennis : Herren 40 des THC Neumünster steigen als Meister in die Nordliga auf

Das Team um Mannschaftsführer Mark Greve gewinnt auch sein letztes SH-Liga-Spiel. Gadeland bleibt dagegen punktlos.

17. September 2020, 11:02 Uhr

Das nennt man wohl „eine perfekte Saison“: Die Tennis-Herren 40 des THC Neumünster haben mit einem 6:3-Auswärtssieg beim Heikendorfer TC nicht nur den dritten Sieg im dritten Saisonspiel gelandet, sondern auch den Aufstieg in die Nordliga perfekt gemacht. Die Herren 60 des TSV Gadeland unterlagen dem TC Völkersen mit 2:7 und beenden die Nordliga-Sommersaison punktlos als Tabellenletzter. Kleiner Trost: Absteiger gibt es in dieser Spielzeit nicht.

Nordliga Herren 60

TSV Gadeland – TC Völkersen 2:7. Standen die Gadelander zuletzt noch komplett auf verlorenem Posten, lieferten sie ihren Kontrahenten aus Niedersachsen einen harten Kampf. Die letzten Ballwechsel waren in der hereinbrechenden Dunkelheit allerdings nur noch zu erahnen. Während Andreas Matthiessen und Wolf Bethke jeweils knapp im Match-Tiebreak das Nachsehen hatten und auch Claus Kirchenwitz sowie Uwe Hess unterlagen, holten der geduldige Norbert Kirschner und Bodo Wirth die beiden Gadelander Einzelpunkte. Somit hätten die Hausherren alle Doppel gewinnen müssen, um das Match noch zu drehen. Doch genau das Gegenteil war der Fall, und die Neumünsteraner gingen auch am letzten Spieltag leer aus.

Statistik: Matthiessen – Velewald 6:3, 4:6, 6:10; Kirschner – Schmitz 6:4, 6:3; Kirchenwitz – Meyer 4:6, 4:6; Hess – Kahrs 3:6, 5:7; Bethke – Goetjes 6:3, 4:6, 4:10; Wirth - Kreutzträger 6:4, 6:4; Doppel: Matthiessen/Hess – Velewald/Kreutzträger 5:7, 0:6; Kirschner/Kirchenwitz – Meyer/Goetjes 6:4, 5:7, 8:10; Wirth/Junkuhn – Schmitz/Maack 4:6, 1:6.

SH-Liga Herren 40

Heikendorfer TC – THC Neumünster 3:6. Zum Saisonfinale wurde es für die THC-Cracks noch mal richtig spannend. Zwar war von vorneherein klar, dass den Gästen in Heikendorf drei Matchpunkte für den Aufstieg reichen würden, doch um diese auch tatsächlich zu holen, mussten sie Schwerstarbeit verrichten. Gleich vier der sechs Einzel gingen in den entscheiden Match-Tiebreak. Für den THC behielten der starke Stefan Meiners und Henrik Nodskov die Oberhand. Voll überzeugen konnte zudem Spitzenspieler Marco Kollmus mit einem verdienten Zweisatzsieg. Oliver Selmer besorgte schließlich die 4:2-Führung nach den Einzeln, sodass der Nordligaaufstieg vorzeitig in trockenen Tüchern war. „Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren jeweils knapp gescheitert sind, freuen wir uns jetzt riesig, dass wir den Aufstieg geschafft haben“, resümierte Mannschaftsführer Mark Greve.

Statistik: Kollesch – Kollmus 6:7, 4:6; Stender – Meiners 6:2, 5:7, 4:10; Schiemann – Nodskov 3:6, 6:4, 8:10; Dieckmann – Greve 3:6, 6:4, 10:8; Merkens – Jastremski 1:6, 6:3, 10:4; Martens – Selmer 1:6, 6:7; Doppel: Kollesch/Stender – Kollmus/Meiners 0:6, 0:6; Schiemann/Dieckmann – Nodkosv/Greve 6:0, 6:0; Merkens/Martens – Jastremski/Selmer 0:6, 0:6.