Fußball-Landesliga Holstein : Heimspiel des SVT Neumünster fällt aus

Die Partie am Sonnabend gegen den Büchen-Siebeneichener SV kann nicht stattfinden.

Arne Schmuck

05. März 2020, 14:18 Uhr

Nichts geht: Gerade waren Tungendorfs Landesligafußballer dank bereits zweier Meisterschaftsspiele nach der Winterpause (1:3 beim FC Dornbreite, 1:0 gegen den SV Eichede II) in Schwung gekommen, da ereilte sie nun wieder eine Absage. Die für Sonnabend, 15 Uhr, anberaumte Heimpartie gegen den Mitaufsteiger Büchen-Siebeneichener SV fällt wegen Unbespielbarkeit des Horst-Neidahl-Platzes aus. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Der SVT wird stattdessen am Sonnabend ab 13.30 Uhr eine Trainingseinheit auf dem THC-Kunstrasen an der Bunsenstraße bestreiten. Auf Grund der Beschaffenheit des Platzes ist dort die Austragung eines Fußball-Punktspiels im Übrigen nicht möglich. Die nächste Meisterschaftsbegegnung der Tungendorfer ist nunmehr der Auftritt beim TuS Hartenholm am Sonntag, 15. März, um 15.30 Uhr.