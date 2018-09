Tennis : Gadeland schafft es in die Nordliga

Die Herren 60 aus dem Süden Neumünsters sichern sich den Meistertitel in der Landesliga.

Neumünster | Den Meistertitel in der Tennis-Landesliga und damit verbunden den Aufstieg in die Nordliga feiern die Herren 60 des TSV Gadeland. Nach zuvor fünf Siegen (jeweils 5:1 gegen den Kropper TC sowie beim Flensburger TC und TSV Glinde, jeweils 4:2 gegen die TSG Scharbeutz und beim TK Mölln) und einem Remis (3:3 beim Segeberger TC) setzten sich die „Kleeblätter“ im Finale um den Titel gegen den LTC Elmshorn mit 5:1 durch. Für die Tennissparte von der Dannenkoppel ist es der größte Erfolg in ihrer Geschichte.