Fußball-Verbandsliga Ost : FSG Saxonia kassiert allererste Auswärtsniederlage

Die neue Spielgemeinschaft geht bei Rot-Schwarz Kiel als 2:5-Verlierer vom Platz. Felix Hartmann sieht Gelb-Rot.

Avatar_shz von Johannes Speckner

15. September 2019, 16:02 Uhr

Pech, Pannen und die erste Auswärtspleite in ihrer Geschichte: All das gab es für die FSG Saxonia in der Fußball-Verbandsliga Ost. Bei Rot-Schwarz Kiel hieß es am Ende aus Gästesicht 2:5 (1:1). „Nun müssen wir aufpassen, dass wir in der Tabelle nicht unten reinrutschen“, warnte FSG-Pressewart Lothar Rath. In Kiel-Meimersdorf leistete sich Saxonias Felix Hartmann zwei Fouls innerhalb von nur vier Minuten, was ihm in der Farbenlehre des Fußballs Gelb-Rot bescherte. „Trotz Unterzahl lief es in der Schlussphase der ersten Halbzeit besser“, berichtete Rath. Fabian Makus glich dann auch zum 1:1 aus. Pech und Pannen gab es dann kurz nach der Pause, als FSG-Akteur Tobias Jantzen eine Flanke vor einem lauernden Kieler ins eigene Netz lenkte. Kai Dose verpasste das schnelle 2:2 (52.), ehe dem 3:1 laut Rath „ein klares Handspiel“ vorausging. Am Ende sei die Niederlage „verdient gewesen, aber zu hoch ausgefallen“, urteilte Rath.

SSG Rot-Schwarz Kiel – FSG Saxonia 5:2 (1:1)

SSG Rot-Schwarz Kiel: Markwardt – Kannenberg, Rosenthal, Kühl, Sitte, Cobanyan (59. Hansen), Wittstock, Suchocki (64. Koop), Lohse, Schmidt, Schemborski (73. Todt).

FSG Saxonia: Rehberg – D. Schiffer, Heinrich, F. Hartmann, Müller, F. Makus, Idrizi, Jantzen, Petitjean, A. Duggen, Dose (66. Ocak).

SR: Jochimsen (Fortuna Glückstadt). – Zuschauer: 100. – Tore: 1:0 Sitte (28.), 1:1 F. Makus (41.), 2:1 Jantzen (50., Eigentor), 3:1 Sitte (67.), 4:1 Kopp (73.), 4:2 F. Makus (89.), 5:2 Lohse (90.). – Gelb-Rote Karte: F. Hartmann (Saxonia/32., wdh. Foulspiel). – Nächster Gegner: Probsteier SG 2012 (H/Sonntag, 22. September, 15 Uhr/in Wankendorf).