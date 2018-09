Fussball : Fortbildung für Vereinstrainer

Auch der DFB-Stützpunkt Neumünster lädt am 17. September zu einer Demo-Einheit ein.

von shz.de

11. September 2018, 21:00 Uhr

Fußballtrainer, aufgepasst: Alle elf DFB-Stützpunkte, darunter Neumünster, bieten am kommenden Montag (Beginn 18 Uhr) eine Fortbildung für Vereinstrainer an. Das Thema „Tore erzielen – Trainingsziele erfolgreich ansteuern“ wird in einer Demo-Einheit mit D-Junioren im Städtischen Stadion (Geerdtsstraße) von den Trainern Günther Stoellger, Tobias Kruse und Marco Frauenstein kostenfrei angeboten. Außerdem besteht die Chance zu einem nachfolgenden Meinungsaustausch sowie allen Themen rund um die Talentförderung. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.