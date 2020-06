Squash in Neumünster : Einfeld zieht in die Regionalliga ein

Der TSE schafft direkt den Sprung in die nächst höhere Klasse. Remer ist neuer Kapitän. Neuzugänge werden noch gesucht.

Avatar_shz von Lennard Jessen

16. Juni 2020, 17:34 Uhr

Zehn Jahre nach dem Aufstieg als ungeschlagener Mannschaftsmeister der Regionalliga Nord in die 2. Bundesliga Nord der Herren sind Neumünsters Squashspieler zurück in der Regionalliga. Damals war es der SVN, heute ist es der TS Einfeld.

Drei Spieler mit einer 100-Prozent-Quote

Ein zweiter Platz qualifizierte den Oberligisten TSE zunächst zur Meldung für die Regionalliga-Aufstiegsrunde, nachdem der letzte Spieltag auf Grund der Coronakrise abgesagt worden war. In 14 ausgetragenen Partien holte der TSE elf Siege und ein Unentschieden, dazu gab es zwei Niederlagen. Eingesetzt wurden in der abgelaufenen Saison: Hendrik Remer (10 Siege in 10 Spielen/100% Quote), Kai Rixen (8/8/100%), Holger Scheibel (8/10/80%), Christopher Karow (7/11/64%), Olaf Büch (6/8/75%), Thorsten Müllenbach (5/8/63%) und Marco Lammers (1/1/100%).

Dresden und zwei Berliner begleiten TSE

Der Nordverbund (Landesverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Berlin/Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen) beschloss auf Grund der Corona-Pandemie, dass die neue Saison in der Regionalliga Nord ohne vorgeschaltete Aufstiegsrunde mit insgesamt elf Teams sowie mit vier Absteigern nach Saisonende gespielt wird, sodass der TS Einfeld zusammen mit den zur Aufstiegsrunde gemeldeten SC Buschkrug, Airport Squash III (beide Berlin) und 1. SC Dresden (Sachsen) direkt aufgestiegen ist. Die reguläre Staffelgröße beträgt neun Mannschaften, sodass die Regionalliga für eine Saison um zwei Teams aufgestockt wird.

Für die kommende Serie plant der TSE mit den Stammkräften Remer, Rixen, Scheibel und Karow. „Wir sind mit Spielern in Kontakt, um den Kader noch zu vergrößern. Auch freuen wir uns, dass uns mehrere eigene Akteure aus den anderen Mannschaften im Ersatzfall eine Aushilfe zugesagt haben. Als Aufsteiger haben wir das Ziel Klassenerhalt“, erklärte Remer, der neue Mannschaftskapitän des TSE. Er löste den bisherigen Kapitän Lammers ab.