Fußball-Verbandsliga Ost : Eckstöße sorgen für Jubel bei Saxonia

Ruhende Bälle leiten beide Treffer beim 2:0-Heimsieg über den TSV Flintbek ein.

Avatar_shz von Johannes Speckner

03. November 2019, 18:55 Uhr

Arne Duggen und Elfmeter – das passte am Sonntag nicht zusammen. Erst handelte sich der Stürmer der FSG Saxonia ebenso wie sein Mitspieler Fabian Makus eine Gelbe Karte ein, als er in der 76. Minute vehement einen Elfmeter einforderte. In der Schlussminute der Partie in der Fußball-Verbandsliga Ost gegen den Aufsteiger TSV Flintbek bekam Arne Duggen dann einen Strafstoß zugesprochen, als ihn Gästekeeper Tjark Klarmann gelegt hatte – und setzte diesen an den Pfosten. Trotzdem gab es einen 2:0 (1:0)-Heimsieg, den FSG-Pressewart Lothar Rath „absolut verdient“ nannte. Sein Team schloss die Hinrunde mit 22 Punkten als Siebter ab.

Die Saxonen und Eckstöße – das passte am Sonntag perfekt zusammen. Eine scharfe Ecke von Patrick Mester köpfte Jonas Griese zum 1:0 ein (32.). Das 2:0 gelang Sebastian Worbs nach einem abgeprallten Eckball von Dominik Schiffer (85.) – bereits das zehnte Saisontor des Ex-Kellinghuseners. Vor dem 1:0 sowie zwischen den beiden Treffern vergaben Arne Duggen, Elias Laizer, Fabian Makus und Dominik Schiffer einige gute Chancen. „Allerdings hätten die Flintbeker, die in der zweiten Halbzeit besser im Spiel waren, durchaus auch das 1:1 erzielen können“, gab Rath zu.

Erstmals trug Saxonia ein Heimspiel in Bornhöved aus. „Fürs Punktekonto war es gut, dass wir gespielt haben, für den Platz nicht. Der sieht nach diesen 90 Minuten fürchterlich aus“, meinte Rath.

FSG Saxonia – TSV Flintbek 2:0 (1:0)

FSG Saxonia: Balzer – Worbs, J. Griese, Bruckschlögl, D. Schiffer, A. Duggen, Laizer (90. Harms), F. Makus, Jantzen, Petitjean, Mester.

TSV Flintbek: Klarmann – Frahm, Büssau, Nordheim (46. Raudzus), Sommerfeld, Göllner (57. Knust), Hübner, Schuster (63. Czymai), Rehder, Fallet, Reinert.

SR: Jochimsen (Fortuna Glückstadt). – Zuschauer: 120. – Tore: 1:0 J. Griese (32.), 2:0 Worbs (85.). – Bes. Vork.: - A. Duggen (Saxonia) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (90.). – Nächster Saxonia-Gegner: TSV Plön (A/Freitag, 8. November, 19.30 Uhr).