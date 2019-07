TRiathlon aus Neumünster : Das Tungendorfer Geheimnis

Der Aufsteiger sorgt in der Regionalliga für Furore.

von shz.de

Die Damen des SV Tungendorf kommen in der Regionalliga immer besser zurecht. Nach drei von fünf Wettkämpfen liegt das Team auf Platz fünf.

Im Sprintrennen (500 m Schwimmen, 20 km Rad fahren und 5 km Laufen) mit Windschattenfreigabe erzielten die schnellsten Triathletinnen Neumünsters aufgrund ihrer Schwimmstärke ein super Ergebnis. Mit Kontakt zur Spitze des Rennens stieg Jette Glage aus dem Wasser, was bedeutete, dass sie in der ersten Radgruppe vom Windschatten profitierte. Mit etwa einer Minute Rückstand kamen Leonie Wilke und Solveig Stoltenberg aus dem bei 36 Grad Lufttemperatur kühlenden Nass. Wilke zeigte ein starkes Rad fahren und war in der Lage, zur ersten Radgruppe aufzuschließen. Dieses Tempo konnte Stoltenberg nicht ganz mitgehen. Für sie bildete sich keine Radgruppe. Ohne Windschatten zeigte sie jedoch eine gute zweite Disziplin. Ihre Stärke konnte Leonie Wilke im Laufen ausspielen, sodass sie auf Rang zwei ihr erstes Regionalliga-Einzelrennen beendete. Jette Glage landete als Achte ebenfalls in den Top Ten. Stoltenberg auf Platz 36 und Nele Dohrenbusch (Rang 47) komplettierten das Teamergebnis. Am 28. Juli steigt in Stuhr Wettkampf Nummer 4.