Fußball : Das große Derby in Neumünster steigt am 14. August

Das Kreispokal-Viertelfinalduell zwischen dem VfR und dem PSV wurde jetzt terminiert.

von Arne Schmuck

23. Juli 2019, 16:16 Uhr

Die Auslosung im Kreispokal will es so: Neumünsters Fußballfans brauchen auch 2019/20 nicht auf das brisante Derby zwischen dem VfR und dem PSV zu verzichten. Die in die Landesliga abgestiegenen Rasensportler empfangen den Oberliga-Titelaspiranten am Mittwoch, 14. August, um 18.30 Uhr zum Viertelfinalduell. Darauf einigten sich jetzt die beiden Clubs. Die Lila-Weißen haben im laufenden Wettbewerb mit dem VfL Schwartbuck und dem FC Torpedo ebenso zwei Kreisligisten ausgeschaltet wie die „Polizisten“, die den TS Einfeld und den TSV Lütjenburg eliminierten.