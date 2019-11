Fußball : Chris Zielinski vom PSV Neumünster II auch mit fast 50 noch in der Verbandsliga aktiv

Der unverwüstliche Routinier nimmt Mitspieler in die Pflicht. Am Sonnabend geht es zur formstarken Kaltenkirchener TS.

Simon Kortum

28. November 2019, 19:57 Uhr

Der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause in der Verbandsliga West hält für die Teams aus dem Kreisfußballverband Holstein noch einmal große Herausforderungen parat.

Kaltenkirchen deklassierte erst Nortorf und dann Padenstedt

Das vom Papier her kleinste Problem am 19. Spieltag hat der TuS Nortorf vor der Brust, der als Tabellenvierter den Neunten WSV Tangstedt empfängt. Im Hinspiel zog der TuS jedoch mit 0:1 den Kürzeren. Fast unlösbar scheint die bevorstehende Aufgabe für die SG Padenstedt zu sein. Das seit neun Partien sieglose und von Verletzungssorgen geplagte Schlusslicht begrüßt den Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg (beide Spiele Sonnabend, 14 Uhr).

Und auch der Polizei-SV Union II dürfte Schwerstarbeit zu verrichten haben. Der Tabellenzwölfte tritt am Sonnabend um 15 Uhr bei der Kaltenkirchener TS an, die zuletzt Padenstedt und Nortorf jeweils mit 7:2 vom Platz fegte und nun schon Fünfter ist.

Zielinski blickt auf acht Saisoneinsätze zurück

Viel dürfte beim PSV II wieder davon abhängen, ob und wie viel Unterstützung die Truppe von Trainer Thomas Michalowski aus der ersten Mannschaft erhält. Sollte die Personalsituation im Ligateam nur wenig oder sogar nichts hergeben, dürfte den zumeist älteren PSV-II-Akteuren auf dem Kunstrasenplatz in Kaltenkirchen eine Mammutaufgabe bevorstehen. Der älteste Akteur im Kader der „Polizisten“ ist Chris Zielinski, der allerdings nicht nur dann parat steht, wenn Not am Mann ist. Der mittlerweile 49-Jährige (!) kommt in dieser Saison bereits auf acht Einsätze.

Auch in den beiden Vorjahren schnürte der Fan des FC Bayern regelmäßig seine Schuhe in der Verbandsliga. Parallel dazu spielt der Mittelfeldakteur noch für die Ü 40 des TS Einfeld. Vor einigen Jahren hatte der gebürtige Neumünsteraner schon kurzzeitig den Weg auf die Trainerbank beim PSV II gefunden. Doch für „Zille“ ging es anschließend lieber auf dem Platz weiter. Courier-Mitarbeiter Simon Kortum unterhielt sich mit dem rüstigen Fußballsenior.

Ihr Team steht nur ganz knapp vor den Abstiegsplätzen. Wird es am Ende für den Klassenerhalt reichen?

Davon gehe ich aus, weil wir eigentlich ausreichend Qualität haben. Allerdings muss sich auch jeder mal an die eigene Nase fassen und fragen, ob er dem Fußball den Stellenwert schenkt, den es braucht, um in dieser Klasse zu bestehen. Sollte es dem einen oder anderen von uns gelingen, die Kurve zu kriegen, wird der Abstieg definitiv kein Thema sein.

Ist es zu einfach, die schwankenden Leistungen mit der Abhängigkeit von der ersten Mannschaft zu erklären?

Auf jeden Fall. Wir haben schon schlechte Spiele mit Ligaunterstützung gemacht und andererseits auch sehr gute ohne Ligaspieler absolviert. Es darf uns jedoch so oder so nicht passieren, dass wir uns wie bei den hohen Niederlagen abschlachten lassen.

Mit fast 50 stehen Sie regelmäßig auf dem Verbandsliga-Spielfeld. Wie lange wird das noch möglich sein?

Das weiß ich auch nicht. Mein Körper sagt mir schon das eine oder andere Mal, dass es Zeit ist, aufzuhören. Aber ich habe immer noch Bock zu spielen. Das merke ich immer wieder, wenn ich den Ball am Fuß habe. Und nur bei den Altherren zu kicken, das ist mir zu wenig.

Auch wenn es oft nur Kurzeinsätze sind, warum tun Sie sich das überhaupt noch an?

Wie gesagt, habe ich immer noch Lust dazu, wenn der Körper mich lässt. Außerdem lege ich gar nicht so viel Wert auf die Spiele. Ich möchte fit bleiben, und wenn wir zwei Mal in der Woche ordentlich trainieren, würde es mir auch reichen. Aber das Problem ist, dass wir teilweise froh sind, wenn wir überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen.

Wie ist die Stimmung im Team, in dem viele „alte Hasen“ spielen?

Eigentlich gut, doch nach den drei heftigen Niederlagen gegen Teams, die hinter uns in der Tabelle standen, war die Stimmung natürlich auch bei uns nicht so toll. Aber nach dem Remis gegen Nortorf und dem Sieg in Bargstedt sah das schon wieder ganz anders aus.

Gibt es schon Pläne für die kommende Saison, die eventuell unabhängig vom Ausgang dieser Serie einen Start des PSV II eine Stufe tiefer in der Kreisliga vorsehen?

Mal hört man, dass viele von uns aufhören wollen. Dann hört man wieder, dass der eine oder andere aus der Liga kürzer treten möchte und dass einige aus der Jugend nachrücken. Ich sehe das entspannt und lasse mich überraschen.

Nun geht es zur KT, die seit acht Spielen ungeschlagen ist und zuletzt die beiden anderen Neumünsteraner Vertreter mit 7:2 besiegte. Was macht Sie optimistisch, dass der PSV II aus Kaltenkirchen etwas Zählbares mitnimmt?

Erst mal die Hoffnung, dass wir Unterstützung aus der Liga bekommen. Und andererseits haben wir die schlechtesten Spiele gegen untere Mannschaften gemacht. Gegen die oberen Teams haben wir schon einige Punkte gesammelt. Ich hoffe, dass es mal wieder so weit ist. Ein Dreier wäre natürlich traumhaft.