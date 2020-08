Jahreshauptversammlung : Blau-Weiß Wittorf Neumünster wählt Ingo Sellmer zum Ehrenvorsitzenden

Daphne SchumacherMöller beerbt beim 1142 Mitglieder starken Verein den 2. Vorsitzenden Kolja Diekneite.

Avatar_shz von shz.de

24. August 2020, 17:29 Uhr

Solide Finanzen und mit Ingo Sellmer ein einstimmig gewählter Ehrenvorsitzender: Die Jahreshauptversammlung von Blau-Weiß Wittorf in der Sporthalle am Kiefernweg stand unter einem guten Stern. Ferner war das Interesse mit 60 anwesenden Mitgliedern sowie elf Gästen groß. „Mit so einer tollen Beteiligung konnten wir in Coronazeiten nicht unbedingt rechnen“, zeigte sich der 1. Vorsitzende Stefan Graf begeistert.

Eine positive Bilanz legte Helmut Hirsch beim Kassenbericht vor. Dem Haushaltsvoranschlag mit Ausgaben in Höhe von 334.400 Euro stehen tatsächliche Ausgaben in Höhe von 388.504,08 Euro gegenüber. Auf Grund von Spenden und Sponsoring konnten die Mehrkosten aufgefangen werden. Für das laufende Geschäftsjahr gibt es einen Voranschlag mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 335.400 Euro. „Damit hat der Verein ein stabiles Fundament“, machte Hirsch deutlich.

Mit 1142 Mitgliedern (plus zwölf gegenüber dem Vorjahr) ist Wittorf sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport gut aufgestellt. „Blau-Weiß ist ein Verein, der gerade wächst“, stellte Graf fest. Besonders erfreulich sind die Erweiterungen der Angebotspalette. „Neuerdings wird bei uns auch Boule gespielt, Hip Hop getanzt, Skat gespielt, geboxt, gesungen und erstmals Hockey gespielt“, teilte Graf mit. Erfreulich sei, so der Clubboss, auch der Zulauf im Jugend- und Seniorenfußball. Die stärksten Abteilungen sind mit 164 Mitgliedern die Turner und mit 121 Mitgliedern die Handballsparte.

Wahlen:

Aufsichtsratsmitglieder: Valeska Eichhorn, Gerrit Köhler (jeweils einstimmige Wiederwahl = Ww.); 2. Vorsitzende: Daphne Schumacher-Möller (sechs Gegenstimmen, eine Enthaltung/neu für den aus beruflichen Gründen nicht wieder angetretenen Kolja Diekneite); Vorstand Finanzen: Helmut Hirsch (einstimmig/Ww.); Kassenprüferin: Sabine Dilger; Ersatzkassenprüferin: Sabine Küster (jeweils einstimmige Neuwahl); Mitglieder im Ältestenrat: Franz Göbbels, Klaus Küster, Helmut Ritter (jeweils einstimmige Ww.).

Ehrungen:

Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft: Michael Knapp (Handball), Markus Küstner (spartenlos), Otto Schulz (Turnen); goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft: Nina Jurgeit (Badminton), Heidemarie Kahl (Kurse), Manfred Kahl (Tischtennis); Ehrenkarte (freier Einritt bei allen Vereinsveranstaltungen) für 50-jährige Mitgliedschaft: Susanne Wagner, Günter Klemt (beide Handball); Warengutschein für 60-jährige Mitgliedschaft: Helmut Bente, Klaus Küster (beide Handball), Margit Jäger (Turnen); Verdienstnadel in Bronze: Oliver Klenz, Patricia Jäger (beide Handball); Verdienstnadel in Gold: Victor Butsch (Tischtennis).