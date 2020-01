Badminton : Bjarne Geiss will Titel nach Neumünster holen

Das Badminton-Ass zeigt sich vor den deutschen Meisterschaften in Bielefeld optimistisch. Außerdem startet Vereinskamerad Lucas Bednorsch.

28. Januar 2020, 14:21 Uhr

Für zwei Badminton-Akteure hält der Jahresanfang gleich einen ersten Höhepunkt parat. Bjarne Geiss und Lucas Bednorsch, Spieler beim Tabellenvierten der 1. Bundesliga Blau-Weiß Wittorf, gehen von Donnerstag bis Sonntag bei den 68. Deutschen Meisterschaften O 19 in der Seidensticker Halle in Bielefeld aussichtsreich in den Wettkampf.

Das national prestigeträchtige Turnier wird in den Konkurrenzen Einzel und Doppel (jeweils Damen und Herren) sowie Mixed gespielt. Zum insgesamt 21. Mal wird die höchste nationale Krone in Bielefeld vergeben. Die Halle, in der die Bälle auch aufgrund der Deckenhöhe deutlich langsamer fliegen sollen, gilt als schwieriges Terrain.

Geiss ist mit seinem Doppelpartner Jan Colin Völker (TV Refrath) an Position 3/4 gesetzt und im Mixed an Position 5/8 mit Emma Moszczynski (Horner TV) eingestuft. Lucas Bednorsch, der vor Kurzem sowohl im Einzel als auch im Doppel norddeutscher Meister wurde, spielt im Doppel mit Lucas Gredner (VfB SC Peine, Setzung 5/8) und wurde im Einzel an 9/16 gesetzt. „Ich möchte im Einzel schon gerne ins Achtelfinale und im Doppel das Viertelfinale erreichen“, sagt Bednorsch.

Sowohl Geiss als auch Bednorsch starten am morgigen Donnerstag in das viertätige Event. Bednorsch spielt im Herreneinzel zunächst gegen Steffen Grün (TV 1884 Marktheidenfeld) in der ersten Runde, ehe für ihn am Freitag die Doppelkonkurrenz anläuft. Dort warten Sebastian Hardt und Malte Laibacher (beide BC Hohenlimburg) als Auftaktgegner.

Geiss, Neumünsters Sportler des Jahres 2019, beginnt das Turnier ebenfalls am Donnerstag im Mixed gegen die Paarung Florian Reinhold /Friederike Henze (STC BW Solingen/1. BV Mülheim). Im Doppel genießt er an der Seite Völkers zunächst ein Freilos in der ersten Runde, ehe am Freitag das Duo Markus Hennes/Niclas Kirchgeßner (beide Spvgg. Sterkrade-Nord) auf der anderen Seite des Netzes steht. „Wir werden versuchen, unseren Setzplatz zu bestätigen, also mindestens in das Halbfinale zu kommen. Alles danach wäre Bonus“, gab Wittorfs Ex-Spieler Jan Colin Völker die Marschrichtung aus. Geiss ergänzte: „Ich habe drei Mal im Halbfinale sehr knapp verloren und würde gerne einen Schritt weiterkommen.“

Im vergangenen Jahr erreichte das junge Duo, das bereits mehrere Länderspieleinsätze in der deutschen Badminton-Nationalmannschaft hatte und international einige Turniere gewann, Platz drei und holte damit Bronze. In der Weltrangliste wird das Duo auf Position 58 geführt.