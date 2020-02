Handball-Landesligen : Bittere Niederlage für SG Wift Neumünster

Wittorfs Frauen kassieren nach furioser Aufholjagd doch noch ein entscheidendes Tor. Männer-Reserve rettet ein Remis.

17. Februar 2020, 18:16 Uhr

Zuletzt hatten sie mit dem einen oder anderen Kellerkind bereits Probleme, gewannen aber dennoch. Jetzt reichte es für die Landesliga-Handballer der SG Wift II gegen ein abstiegsbedrohtes Team tatsächlich einmal nur zu einem Remis. Kleines Trostpflaster: Trotz des 23:23 gegen die HSG Kalkberg bleibt die Oberligareserve Tabellenführer in der Süd-Staffel. Bei den Frauen gingen die SG Wift und der TSV Wattenbek II leer aus, die Männer der SG Bordesholm/Brügge waren abermals spielfrei.

Landesliga Frauen Süd

SG Kiel-Nord – TSV Wattenbek II 28:24 (13:12). Stark ersatzgeschwächt unter anderem auf Grund zahlreicher Verletzungen war für die Drittligareserve in Kiel nichts zu holen. Wattenbek II erwischte schon keinen guten Start und fing sich vor 36 Zuschauern einen schnellen 0:4-Rückstand ein (3.). Bis zur Halbzeitpause verkürzten die Gäste jedoch auf 12:13. Nach dem Wiederbeginn und fast fünfminütiger Torflaute auf beiden Seiten glichen die Gäste aus (13:13/35.), doch die Einheimischen agierten sehr zielstrebig. Mehrere Fehlwürfe von Wattenbek II sorgten dafür, dass die Gäste kein einziges Mal in Führung lagen. Gleichwohl hielten sie zunächst noch einen ausgeglichenen Spielstand (15:15/40., 16:16/42.). Die SG war danach jedoch immer einen Schritt voraus und machte am Ende durch vier Treffer in den letzten fünf Minuten den Sieg klar. „Ohne unsere Stammformation konnten wir keine richtige Durchschlagskraft entfalten. Vorne haben wir zu oft überhastet abgeschlossen, hinten die Kieler Rechtsaußenspielerin nicht in den Griff bekommen. Zudem sind wir nicht als Mannschaft aufgetreten, sondern haben uns in Einzelaktionen verstrickt. Wir hoffen nun, dass unsere Verletztenliste wieder kürzer wird“, resümierte Wattenbeks Sprecherin Christina Thielsen.

TSV Wattenbek II (Tore in Klammern): Grönke – Thielsen (1), Potratz (5/davon 1 Siebenmeter), Schneider (2), Lütt, Schlotfeldt (1), Hensgen (1), M. Schulz, Harms (6/2), Chélard, Homm (2), Lütje (5), Großneck, Tapkenhinrichs (1).

SG Wift – VfL Bad Schwartau 22:23 (8:16). In der KSV-Halle fanden die Gastgeberinnen vor 25 Besuchern zunächst ordentlich in die Partie (5:5/11.). Danach verlor die SG jedoch komplett den Faden und sah sich nach einem 9:1-Lauf der Gäste plötzlich einem 6:14-Rückstand ausgesetzt (25.). In dieser Phase gab Wift sechs Mal im Angriff den Ball direkt an den Gegner und fing sich so eine große Anzahl vermeidbarer Tore ein. „Schwartau hat dankend angenommen, wir haben dem VfL sozusagen die Acht-Tore-Führung einfach geschenkt“, stöhnte Wift-Trainer Gerrit Fredenhagen, „In der zweiten Hälfte habe ich absoluten Kampf gefordert, was auch gut funktioniert hat“, sah der Coach eine deutliche Steigerung. Wift blieb 13 Minuten lang ohne Gegentor, kam auf 13:16 heran und schaffte 35 Sekunden vor dem Abpfiff tatsächlich noch den Ausgleich (22:22). Doch die Marmeladenstädterinnen antworteten eiskalt: Fünf Sekunden vor Ultimo netzte Nadja Gierke zum 22:23 ein – eine bittere Wift-Niederlage war perfekt.

SG Wift: von Manger – Möllner (7/3), F. Beckmann (1), A. Beckmann (7), Reinert, Denz (1), Poth, Jensen, Haberland (5), Mundt, Ehmke (1), Albers.

Landesliga Süd Männer

SG Wift II – HSG Halkberg 23:23 (10:11). Der Tabellenführer begann gegen den Drittletzten mit einer 3:2:1-Abwehr, die in der ersten Viertelstunde stabil stand (5:4/15.). Die Gäste trafen in der Folge vermehrt über den Kreis, woraufhin Wift II auf eine 6:0-Abwehr umstellte. Zusätzliche technische Fehler aufseiten der SG-Reserve bedeuteten nach einem insgesamt ausgeglichenen Spielverlauf einen folgerichtigen 10:11-Pausenstand. Nach dem Wiederbeginn glichen die Hausherren vor 75 Zuschauern durch Tobias Schmitt in der 32. Minute zum 11:11 aus, doch danach setzten sich die Gäste leicht ab (16:19/46.). Wift II gab jedoch nie auf und arbeitete sich immer wieder heran, konnte aber zu keiner Zeit mehr in Führung gehen. In der 58. Minute sahen die Wittorfer beim 21:23 wie der sichere Verlierer aus, doch Tore von Schmitt und Matthias Sellmer retteten am Ende einen Zähler für den Spitzenreiter. Gemessen am kompletten Spielverlauf ging die Punkteteilung in Ordnung. Zumal Wift II fünf Sekunden vor Schluss sogar noch die Chance zum Siegtreffer besaß, die gute Gelegenheit wurde jedoch vergeben. Auffällig schwer taten sich die beiden Halblinken Pierre Fleischer und Sellmer, deren Wurfquote unter Normalmaß blieb. Und so konnte sich der Favorit am Hansaring zu keiner Phase absetzen.

SG Wift II: Piethe, Hübner – Sellmer (4), Schilling (1), Fleischer (5), Müller, Tietgen (4/4), Mönke, Gau (2), Schmitt (2), Steffens (3), Blöcker (2).

