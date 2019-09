Handball-Landesligen: : Bei Aufsteiger Wift II läuft’s

Alle Mannschaften des Kreishandballverbandes Neumünster gehen als Sieger vom Feld.

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 18:07 Uhr

Die Männer von Aufsteiger Wift II feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Handball-Landesliga. Die Frauen vom TSV Wattenbek II und die Männer der SG Bordesholm/Brügge behaupteten sich sogar auswärts.



Frauen Landesliga Süd



SG Glinde/Reinbek – TSV Wattenbek II 25:30 (14:18)

Nach anfänglich ausgeglichenem Beginn mit zerfahrenen Angriffen und einer löchrigen Abwehr (8:8/16.) setzten sich die Gäste leicht ab und bauten bis zur Halbzeit einen 4-Torevorsprung auf (14:18/30.). In der zweiten Hälfte wurde es am Ende noch einmal knapp für die Gäste aus Wattenbek, als die Gastgeber beim 25:25 (47.) ausgleichen konnten und Wattenbek vorne viele Fehler passierten und dies durch Gegenstöße bestraft wurde. In der Folge platzte dann in den letzten Minuten der Knoten: Die Gäste ließen danach jedoch keinen Gegentreffer mehr zu, erhöhten ihre eigene Trefferquote und verwandelten die weiteren Angriffe zum 30:25 Endstand aus ihrer Sicht. „Wir sind am Ende froh, diese zwei Punkte geholt zu haben, jedoch ist noch viel Luft nach oben, und zwar sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Das war keine gute Leistung von uns. Toll war es, dass Atsuko Takara aus unserer ersten Mannschaft im Rückraum aushelfen konnte, da bei uns einige etatmäßige Spielerinnen an diesem Wochenende aus beruflichen und privaten Gründen fehlten“, kommentierte Wattenbek-II-Pressesprecherin Christina Thielsen.



TSV Wattenbek II: Grönke, Jakobi – Thielsen, Potratz (6/1), Schneider, Takara (6), Purrucker, N. Schulz (5), M. Schulz (10/4), Chélard, Kühn, M. Bustorf (3). – Nächster Gegner: HSG Holsteinische Schweiz (H, Sonntag, 15. September, 17 Uhr).





Männer Landesliga Süd



SG Wift II – Suchsdorfer SV 29:25 (15:13) In Neumünster begannen die Gastgeber in der KSV-Halle mit einer 3-2-1 Abwehr, die nach rund zehn Minuten auf eine 6:0 Abwehr umgestellt wurde (8:5/9.). Diese 3-Toreführung konnte die Wift-Reserve jedoch nicht halten und Suchsdorf arbeitete eine 13:10 Führung aus ihrer Sicht heraus (21.). In der 6:0 Abwehr war Wift dabei nicht beweglich genug und die Konzentration ließ etwas nach bei sehr langen Angriffen der Gäste. In der Folge fing sich Wift wieder und glich beim 13:13 (26.) erstmals wieder aus, was sich bis zur Halbzeit (15:13) in einer kleinen Führung fortsetzte. Durch eine 6:0 Abwehr und mehr Biss im Angriff spielte sie SG stets mit einem kleinen Torevorsprung das Spiel gekonnt herunter, nachdem in der 34. Minute die Gäste noch einmal bis auf ein Tor herankamen (16:15). „Am Ende konnten wir ab der 44. Minute unseren Vorsprung von vier Toren bis zum Ende halten und das Spiel bis zum 29:25 Sieg erfolgreich verwalten“, sagte Wift-II-Co-Trainer Klaus Wegner.



SG Wift II: Göttsche, Hübner – Sellmer (2), Steffen (3/1), Tietgen (5), Westphal (2), Tomaschewski (2), Fleischer (6), Müller (1), Gau, Schmitt (1), Rostock (3), Steffens (4), Blöcker. – Nächster Gegner: MTV Lübeck (A/Donnerstag, 12. September, 20.15 Uhr, ).





Männer Landesliga Nord



HSG Störtal Hummeln – SG Bordesholm/Brügge 23:29 (11:16) In Kellinghusen holte die SGBB um Trainer Jan Horstmeyer den zweiten Sieg im dritten Spiel der noch jungen Saison. Über die volle Spieldauer von 60 Minuten zeigten die Gäste eine gute und souveräne 6:0 Abwehrarbeit gepaart mit einem gut aufgelegten Mittelblock und gerieten zu keiner Zeit in Rückstand. Nach dem 2:2 (4.) lagen die Gäste immer mindestens ein Tor vorne und bauten diesen Abstand bis zur Halbzeit konsequent aus (11:16/30.). Im Verlauf der anfänglichen zweiten Hälfte verkürzten die Gastgeber zwar noch einmal auf zwei Tore (19:21/46.), doch die SGBB ließ nichts anbrennen und setzte sich bis zum Sieg beim 23:29 erneut ab. Durch ein hohes Tempo im Angriff war die SGBB oft den einen Schritt schneller als die Gastgeber und war bei nur sieben Fehlwürfen in der gesamten Begegnung auch sehr effektiv. „Insgesamt war es eine solide Mannschaftsleistung. Von Beginn an haben wir das Spiel dominiert und freuen uns über das gute Spiel. So kann es gerne weitergehen“, kommentierte SGBB-Mannschaftsprecher Dan-Patrick Böge.

SGBB: Fendt, Mittendorfer – Bäuning (4), Tank (5), Großklags (1), Komischke (3), Mertineit, Böge, Riefel (1), Zittlau (10/3), Lang, Biedermann (3), Riesenberg (1), Kühtz (1), Nächster Gegner: TSV Alt Duvenstedt (H/Sonnabend, 14. September, 17 Uhr).