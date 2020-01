Fußball-Landesliga Holstein : Alles staunt über den SVT Neumünster - eine Zwischenbilanz

Aufsteiger Tungendorf spielt eine überraschend gute Saison. Teamgeist verleiht Flügel. Sieg über VfR war das Highlight.

Avatar_shz von Arne Schmuck

27. Januar 2020, 06:30 Uhr

„Die haben doch gar keine Chance.“ „Was wollen die da?“ „Einer muss ja den Punktelieferanten spielen.“ Wenig schmeichelhaft waren die Fußballer des SV Tungendorf von Experten, Neidern und Spöttern zu Saisonbeginn in das große Abenteuer Landesliga Holstein begleitet worden. Doch wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Der SVT blickt auf eine tolle Hinrunde zurück, hat sämtliche Prognosen ad absurdum geführt und reihenweise für Verblüffung gesorgt. Lediglich vier Mal ging Tungendorf als Verlierer vom Platz. Der Courier zieht eine Zwischenbilanz.

Die Lage

Mit 27 Punkten und 41:28 Toren (aus 16 Spielen) überwintert Tungendorf als Tabellenachter. De facto hat der Aufsteiger sogar drei Zähler mehr geholt, jedoch wurden dem SVT drei Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls abgezogen. Nur fünf Zähler beträgt der Rückstand auf Platz 2 und die damit verbundenen Oberliga-Aufstiegsspiele, wobei der Tabellenzweite Grün-Weiß Siebenbäumen sogar schon eine Partie mehr absolviert hat. Der Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz beträgt komfortable elf Punkte.

Highlight war der 4:1-Derbysieg im allerersten Meisterschaftsduell mit dem Ortsrivalen VfR überhaupt. 600 Zuschauer wohnten dem Fußballfest am Süderdorfkamp bei.

Die Stärken

Der SVT ist in der Lage, jeden nur erdenklichen Rückschlag wegzustecken. Der Neuling ließ sich weder vom durchwachsenen Saisonstart mit zwei deutlichen Niederlagen in den ersten drei Partien noch von dem einen oder anderen Rückstand in einem Spiel verunsichern.

Trainer Marco Frauenstein stand immer wieder vor der Aufgabe, seine Startelf – teilweise auf mehreren Positionen – umbauen zu müssen. Dies gelang ihm mit Bravour, auch weil die Mannschaft vorbildlich und unaufgeregt mitzog. Jeder, der ins kalte Wasser geschmissen wurde, erfüllte seine Aufgabe zumeist ordentlich. „Teamgeist“ ist in Tungendorf nicht ansatzweise ein Fremdwort.

Auffällig ist auch die Auswärtsstärke. In der Fremde ging lediglich die Auftaktpartie beim TSV Pansdorf verloren (1:5).

Die Schwächen

Erwischte die Defensive mal einen gebrauchten Tag, brachen die Dämme regelmäßig. So fielen die bisherigen vier Niederlagen allesamt klar aus (1:5 in Pansdorf, 0:3 gegen den Breitenfelder SV, 0:5 gegen den TSV Klausdorf und 2:4 gegen Siebenbäumen). Des Weiteren fehlt ein „Knipser“, auch weil sich Lukas Bente zum vierten Mal einen Kreuzbandriss im rechten Knie zuzog. Der beste Torschütze Julien Huber kommt auf gerade mal acht Treffer, in der Torjägerliste bedeutet das lediglich Platz 14.

Die Neuen

Der reaktivierte Bente (zuletzt Holstein Kiel A-Jugend) avancierte zum riesengroßen Pechvogel, Tristan Hoppe (MTSV Hohenwestedt A-Jugend) erwies sich in 14 Einsätzen als sehr solide Kraft. Die aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückten Nell-Zwillinge Frederik und Henrik machten ihre Sache überwiegend ordentlich, profitierten dabei von den (stärkeren) Nebenleuten.

Die Sorgen

Nur beim Blick über den Tellerrand hinaus kommt man in Tungendorf ins Grübeln. Was wird nach dem zum Saisonende angekündigten Ausstieg Frauensteins? Können die Co-Trainer Thilo Becker und Nils Voss als dann gleichberechtigtes Chefduo nahtlos in dessen Fußstapfen treten?

Das Umfeld

Beim SVT geht es beschaulich zu. Getreu dem Motto „Der Star ist der Trainer“ kann Frauenstein schalten und walten, Obmann Helmut Stölting sorgt für einen reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen. Schade ist, dass Tungendorf kein Stadionheft herausgibt. Dies wäre der Spielklasse angemessen.

Fazit und Prognose

Tungendorf hat schon jetzt alle Vorhersagen weit übertroffen. Die zum Minimalziel Klassenerhalt erforderlichen drei, vier Siege dürften zügig eingefahren werden. Ziehen weiter alle an einem Strang, wird der SVT seinen einstelligen Tabellenplatz behalten.