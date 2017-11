3. Handball-Liga Nord der Frauen : 28:28 – Zittrige Hände beim TSV Wattenbek

vergrößern 1 von 1 Foto: Slogsnat 1 von 1

Nach sechs vergeblichen Versuchen, in der 3. Liga Nord etwas Zählbares einzufahren, gelang den Handballerinnen des TSV Wattenbek im Aufsteigerduell mit Grün-Weiß Schwerin zumindest eine Punkteteilung. In der Bordesholmer Hans-Brüggemann-Schule trennten sich die Neulinge 28:28 (13:15), Wattenbek ist nun Drittletzter.

„Unterm Strich war das ein Punktgewinn“, bilanzierte der Trainer der Einheimischen, Andreas Juhra, mit einem realistischen Blick auf den Spielverlauf. Nach den Absagen von Katharina Kaube und Lea Pahlisch fiel auch Franziska Schenk kurzfristig aus, sodass seine Mannschaft ohne eine etatmäßige Drittligatorhüterin auflief. Stattdessen standen mit Tanja Rathje und Maya Prager im erweiterten Kader zwei Schlussfrauen der eigenen „Zweiten“ aus der Kreisoberliga bereit. „Beim gegnerischen Anschlusstreffer zum 3:2-Zwischenstand (5., Anm. d. Red.), wäre schon eine 8:2-Führung unsererseits möglich gewesen“, sagte Juhra zähneknirschend und sprach von unheimlich vielen technischen Fehlern: „Wir haben bereits zu diesem Zeitpunkt das Spiel aus den zittrigen Händen gegeben.“ Während die Gastgeberinnen im Gegenstoß mit zu vielen Querpässen zu kompliziert spielten, blieb Schwerin ruhig und besonnen (4:7/16.). Erst mit der offensiveren Abwehrausrichtung von 6:0 auf 5:1 mit Jette Stegmann an der Spitze kämpften sich die „Peitschen“ wieder heran (15:15/32.). „Es war unsere erste Chance, die Partie wieder zu drehen“, meinte Juhra und datierte die zweite kurz danach beim Stand von 17:17 (36.). Doch stattdessen setzten sich wieder die Gäste ab (26:28/57.). „Bis in die Endphase hinein liefen wir nur hinterher“, erklärte Juhra. Dann wurde es spannend. Nach dem 27:28 durch Anne Zellmer (58.) traf Teamkollegin Anna Judycka eine Minute vor Schluss in Überzahl zum 28:28. „Mit dem folgenden Ballgewinn hatten wir sogar noch 30 Sekunden, um das Ding zu gewinnen. Leider korrigierte einer der Unparteiischen anschließend drei Mal sehr penibel die Position des auszuführenden Neunmeters, sodass die Zeit ablief und uns nur ein direkter Freiwurf blieb“, beschrieb Juhra missmutig die letzten Geschehnisse auf dem Feld.

TSV Wattenbek: Rathje – Judycka (5 Tore), Potratz (3/davon 1 Siebenmeter), Zittlau, Stegmann, Harms (7), Krolak (3), Zellmer (1), Lietzau (1), Bech (2), Bahde (2/1), Pauli (4).

Schiedsrichter: Ebel/Krähe (Celle). – Zuschauer: 165. – Nächster Gegner: VfL Stade (A/Sonnabend, 16. Dezember, 17 Uhr).